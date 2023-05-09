В Украине пустят с молотка активы "дочек" российских банков: сколько хотят выручить

В Украине до 12 мая планируют продать активы 10 банков, которые находятся в состоянии ликвидации. В их числе – две украинские "дочки" российских финучреждений. Суммарно с продажи российских банковских активов планируют выручить 6,2 млрд грн.

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Деньги потом направят на покрытие долгов этих банков перед их кредиторами. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

На аукционы, среди прочего, выставляют недвижимость, землю и другое имущество банкротов. Суммарно стартовая цена всех лотов составляет 8,46 млрд грн.

Однако 8,1 млрд грн из этой суммы составляют выставленные на продажу права требования по кредитам. А само имущество оценивается в 308,2 млн грн.

Активы каких банков продают

"МР Банк" ("дочка" российского "Сбербанка")

Общая стартовая цена активов – 3,7 млрд грн. Из них 3,6 млрд – права требования по кредитам, 149 млн грн – недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства. Дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 100 тыс. грн.

Проминвестбанк ("дочка" ВЭБ.РФ)

Общая сумма, в которую оценили активы, – 2,5 млрд грн. Из них 2,4 млрд – это права требования по кредитам. Физическое имущество планируют продать не менее, чем на 14,8 млн грн.

Мегабанк

Продаются активы на общую сумму 1,6 млрд грн (1,5 млрд грн из которой – права требования по кредитам). Стартовая цена недвижимости, земли и авто составляет 36,9 млн грн. Дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 14,1 млн грн, а ценные бумаги выставлены на продажу со стартовой ценой 5 тыс. грн.

Банк "Земельный капитал"

Активы оцениваются в 289,3 млн грн (288 млн – права требования по кредитам). Дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 900 тыс. грн.

Банк "Січ"

Стартовая цена всех лотов составила 152 млн грн, из которой 106 млн – права требования по кредитным договорам. За 39,2 млн грн планируют продать недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства банка-банкрота. Дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 6,7 млн грн.

Златобанк

На аукцион попали только права требования по кредитам. Их сумма – 99,6 млн грн.

"Місто Банк"

На аукцион выставлены активы в 65,2 млн грн (51,1 млн – права требования по кредитам). Физическое имущества банка хотят продать не менее чем за 5,6 млн грн. Дебиторская задолженность оценена еще в 8,5 млн грн.

Банк "Аркада"

Продаются исключения права требования по кредитным договорам. Они оцениваются в 26,9 млн грн.

Дельта Банк

На аукцион выставлена лишь недвижимость. Ее общая стартовая цена составляет 1,7 млн грн.

Фидобанк

С молотка пустят недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства банка. Стартовая цена этих лотов в сумме составляет 1,4 млн грн. Еще 500 тыс. грн могут выручить за ценные бумаги.

Как сообщал OBOZREVATEL, СНБО еще в мае 2022 года принял решение о национализации корпоративных прав и финансовых активов в украинских дочерних компаниях Сбербанка и ВЭБ. Это Международный резервный банк (МРБ, "дочка" Сбербанка), а также Проминвестбанк, принадлежащий на 99,77% российской госкорпорации ВЭБ.РФ.

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