В Украине расширят трассу, ведущую к границе с ЕС: построят еще одну полосу

На трассе Львов – Рава-Русская построят еще одну полосу движения. Дело в том, что эта трасса ведет к границе с Европейским Союзом – следовательно, дополнительная полоса может частично решить проблему с пробками в направлении границы, где грузовики часто блокируют движение.

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Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры Львовской области. Там объяснили:

очереди тяжеловесного автотранспорта на участке подъезда к пункту пропуска Рава-Русская – Гребенное образуются из-за связанного с войной увеличения автоперевозок;

протяженность пробок составляет 15-20 км, "а при пиковых нагрузках и больше".

В настоящее время у дороги 2 полосы движения. Однако из-за перегруженности трассы, отмечается, грузовики:

занимают не только километровый участок непосредственного подъезда к таможне в Рави-Русской;

но, зачастую и правую полосу проезжей части, "что существенно усложняет движение, ухудшает безопасность движения, а иногда приводит к фактической блокировке движения автотранспорта".

"В ходе капитального ремонта дороги проведем (среди прочего. – Ред.) следующие работы: устроим дополнительную полосу движения с изменением направлений вне населенных пунктов, проведем мероприятия по организации дорожного движения", – говорится в сообщении.

В свою очередь, спикер Службы Оксана Богуш отметила: новая полоса трассы будет устроена с изменением направлений, передает zaxid.net. Так:

на отдельных участках поочередно будет устроена полоса частично в одном направлении;

частично в другом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее же Украина и Европейский Союз продлили соглашение о либерализации автомобильных перевозок, т. н. "транспортный безвиз". Он упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений на двусторонние и транзитные перевозки в страны ЕС.

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