В Украине уже скоро перепишут налоги и правила для "ФОПов": к чему готовиться

В Украине уже с 1 июля планируют вернуть налоги для физлиц-предпринимателей ("ФОПов") до уровня, который был до полномасштабной войны. Кроме того, возобновятся проверки. Однако вместе с тем появится возможность добровольно погасить доначисленные суммы и избежать штрафа.

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Речь об этом идет в законопроекте № 8401, который уже принят в первом чтении. Для полного его принятия депутатам Верховной Рады еще необходимо проголосовать в целом. В документе предлагается:

отменить льготы по уплате налога для 1-й и 2-й групп ФЛП (обяжут платить единый налог );

(обяжут платить ); отменить льготную ставку для ФЛП третьей группы в размере 2% и вернуть нормальную ставку в 5%;

и вернуть нормальную ставку в 5%; возобновить проведение документальных проверок ;

; вернуть штрафные санкции за нарушение использования РРО.

Дело в том, что льготную ставку ввели в первые месяцы полномасштабно войны, когда малый бизнес остро нуждался в поддержке. После более чем года полномасштабного российского вторжения предприниматели адаптировались к новым сложным условиям работы.

И на первый план теперь выходит наполнение бюджета страны. Ведь финансировать военные потребности (например, зарплаты защитникам и защитницам) Украина может только из собственного бюджета. Направлять на эти цели международную финпомощь нельзя. Поэтому отменить льготную ставку в 2% рекомендовал Украине и Международный валютный фонд (МВФ).

Льготная ставка приводит к тому, что бюджет Украины ежемесячно недополучает около 900 млн грн. Это существенная сумма, однако она не позволит кардинально улучшить ситуацию. Для понимания, дефицит бюджета в 2023-м должен составить около 1,31 трлн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы также обязаны платить 18% с дополнительного дохода. Например, если вы получили плату за независимую профессиональную деятельность.

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