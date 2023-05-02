В Украине вернули налоги на ввоз Starlink и генераторов: что нужно знать о новых правилах

В Украине для ряда товаров больше не действует льготный ввоз из-за границы (без уплаты НДС, пошлины и иногда акцизов). Среди прочего это касается электрогенераторов и терминалов Starlink, в том числе их ввоза в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

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Об этом сообщили в Таможенной службе. Дело в том, что льготы вводились временно, и с мая срок действия послаблений истек. В список входят:

электрогенераторные установки и части к ним;

системы для обеспечения спутникового доступа в интернет (например, Starlink).

отдельные трансформаторы, их части, инверторы;

отдельные аккумуляторы, включая сепараторы для них;

безвозмездную помощь от Энергетического сообщества в пользу субъектов хозяйствования.

Такие товары теперь будут ввозиться на таможенную территорию с уплатой всех сборов в госбюджет. Правило распространяется как на заказы физических лиц, так и на закупки юридических. Точный список товаров с кодами и УКТ ВЭД доступен в текстах соответствующих законов №2837-IX и №2836-ІХ.

Ввозная пошлина составляет 10% от фактурной стоимости, налог на добавленную стоимость – 20% от фактурной стоимости с учетом суммы ввозной пошлины. Например, за генератор стоимостью 700 евро необходимо уплатить 10% пошлины от 200 евро – 20 евро; 20% НДС от 220 евро (фактурная стоимость+пошлина) – 44 евро. Общая сумма таможенных платежей за такой генератор составит 64 евро.

Депутаты Верховной Рады приняли законы о налоговых льготах на импорт генераторов и Starlink в декабре 2022 года, в том же месяце документы подписал президент Владимир Зеленский. Льготы вступили в силу 1 января 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время в Украине освободили от уплаты НДС и ввозной пошлины товары для безопасности и обороны. Среди прочего речь идет о порохе, взрывчатых веществах, специальной химии для производства боеприпасов. А кроме того, автомобилях спецназначения и военных кораблях.

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