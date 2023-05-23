В Украине возник дефицит наличной гривни: что теперь будет с курсом доллара

В Украине нет предпосылок к существенным колебаниям наличного курса доллара. Более того, в стране образовался дефицит наличной гривни, что наравне с другими факторами удерживает стоимость инвалюты.

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Несмотря на полномасштабную войну, на рынке остается заметным и сезонный фактор – к лету гривня традиционно укрепляется к доллару. Об этом рассказал "Фокусу" дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренный.

Впрочем, падения курса доллара банкир также не ожидает. "Пока не видим причин для ослабления гривни из-за дефицита наличных денег (в гривне. – Ред.) на руках. Даже несмотря на войну ощущается сезонность, и гривня чувствует себя сильной. Но вряд ли будут сильные движения в сторону укрепления, потому что на межбанковском рынке держится сильный спрос", – объяснил специалист.

По подсчетам Куренного, гривня сохранит стабильность в течение всего лета. Более того, ценовой коридор на наличном рынке, вероятно, будет таким же, как и на безналичном, – 36,75-37 грн/долл.

Смена курса, как считает банкир, может произойти во второй половине года, возможно, в четвертом квартале (октябрь-декабрь). Условием для заметного изменения расценок на наличном валютном рынке является пересмотр Нацбанком официального курса (сейчас зафиксирован на уровне 36,6 грн/долл).

"Будем следить за инфляцией, за международными резервами, за поддержкой партнеров и, конечно, за решениями Совета НБУ", – говорит Куренный. Нацбанк в свою очередь уже пообещал не отпускать курс без весомых экономических предпосылок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине доллары, выпущенные до 1996 года, а также купюры с определенными повреждениями отказываются принимать в банках и обменниках. При этом банкноты могут отправить на обмен в иностранный банк (инкассо).

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