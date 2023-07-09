В Украине вскоре запретят продажу части ароматизированных сигарет и жидкостей для электронок: озвучен список
В Украине с 11 июля вступают в силу некоторые изменения антитабачного законодательства. В частности, запрещается продажа ароматизированных сигарет.
Также вводится ответственность за запрет курения с использованием устройств для нагрева во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Также будет запрещена реклама и стимулирование продаж табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним. А за продажу несовершеннолетним будут наказываться штрафом в размере 1020 грн.
Продажа каких табачных изделий с добавками теперь под запретом?
- Витамины и псевдополезные добавки;
- кофеин, таурин и энергетические добавки;
- добавки, производящие выбросы цветными;
- облегчающие усвоение никотина добавки.
Также законом Украины предусмотрено ограничение продаж жидкостей к электронным сигаретам с никотином или без, если они имеют вышеупомянутые добавки, а также:
- с объемом заправочных контейнеров свыше 10 мл;
- объем одноразовых е-сигарет или картриджей – более 2 мл;
- емкость никотина – более 20 мг на 1 мл.
Кроме того, запрещенными станут сигареты и табак для самокруток, имеющих характерный вкус и запах дыма, с никотином или вкусовыми и ароматическими добавками.
OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украине внедряют электронные акцизы (е-акцизы) для алкогольных и табачных изделий. В результате появится электронная марка акцизного налога с уникальным QR-кодом. А у украинцев появится возможность проверить через действие оригинальность алкоголя и табака.
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