В Украине вскоре запретят продажу части ароматизированных сигарет и жидкостей для электронок: озвучен список

В Украине с 11 июля вступают в силу некоторые изменения антитабачного законодательства. В частности, запрещается продажа ароматизированных сигарет.

Видео дня

Также вводится ответственность за запрет курения с использованием устройств для нагрева во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Также будет запрещена реклама и стимулирование продаж табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним. А за продажу несовершеннолетним будут наказываться штрафом в размере 1020 грн.

Продажа каких табачных изделий с добавками теперь под запретом?

Витамины и псевдополезные добавки;

кофеин, таурин и энергетические добавки;

добавки, производящие выбросы цветными;

облегчающие усвоение никотина добавки.

Также законом Украины предусмотрено ограничение продаж жидкостей к электронным сигаретам с никотином или без, если они имеют вышеупомянутые добавки, а также:

с объемом заправочных контейнеров свыше 10 мл;

объем одноразовых е-сигарет или картриджей – более 2 мл;

емкость никотина – более 20 мг на 1 мл.

Кроме того, запрещенными станут сигареты и табак для самокруток, имеющих характерный вкус и запах дыма, с никотином или вкусовыми и ароматическими добавками.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украине внедряют электронные акцизы (е-акцизы) для алкогольных и табачных изделий. В результате появится электронная марка акцизного налога с уникальным QR-кодом. А у украинцев появится возможность проверить через действие оригинальность алкоголя и табака.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!