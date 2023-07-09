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В Украине вскоре запретят продажу части ароматизированных сигарет и жидкостей для электронок: озвучен список

Владимир Пазий
Рынки и компании
1 минута
7,1 т.
В Украине с 11 июля запретят продажу ароматизированных сигарет

В Украине с 11 июля вступают в силу некоторые изменения антитабачного законодательства. В частности, запрещается продажа ароматизированных сигарет.

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Также вводится ответственность за запрет курения с использованием устройств для нагрева во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Также будет запрещена реклама и стимулирование продаж табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним. А за продажу несовершеннолетним будут наказываться штрафом в размере 1020 грн.

Продажа каких табачных изделий с добавками теперь под запретом?

  • Витамины и псевдополезные добавки;
  • кофеин, таурин и энергетические добавки;
  • добавки, производящие выбросы цветными;
  • облегчающие усвоение никотина добавки.

Также законом Украины предусмотрено ограничение продаж жидкостей к электронным сигаретам с никотином или без, если они имеют вышеупомянутые добавки, а также:

  • с объемом заправочных контейнеров свыше 10 мл;
  • объем одноразовых е-сигарет или картриджей – более 2 мл;
  • емкость никотина – более 20 мг на 1 мл.

Кроме того, запрещенными станут сигареты и табак для самокруток, имеющих характерный вкус и запах дыма, с никотином или вкусовыми и ароматическими добавками.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украине внедряют электронные акцизы (е-акцизы) для алкогольных и табачных изделий. В результате появится электронная марка акцизного налога с уникальным QR-кодом. А у украинцев появится возможность проверить через действие оригинальность алкоголя и табака.

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