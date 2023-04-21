В Украине за год взлетели цены на бензин: как изменилась стоимость и в каких областях дороже всего

В Украине за год бензин А-95 подорожал на 12,35 грн/л. По состоянию на 21 апреля 2023 цена литра на АЗС составляет 47,10 грн, а ровно год назад она составляла 34,75 грн.

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Об этом свидетельствуют данные сайта "ВСЕ АЗС". Следует отметить, что публикуется средняя цена по областям, поэтому по отдельным сетям стоимость может отличаться. Данные взяты из самых крупных сетей АЗС.

Больше всего бензин за год подорожал в таких областях:

Черниговская – на 16,06 грн;

Сумская – на 15,10 грн/л;

Херсонская – на 14,56 грн/л;

Черновицкая – на 14,20 грн/л.

Как изменились цены на А-95 во всех областях Украины?

Винницкая область – 46,50 грн/л (+12,6 грн за год);

Волынская – 46,05 грн/л (+9,70 грн);

Днепропетровская – 46,14 грн/л (+12,24 грн);

Донецкая – 47,74 грн/л (+13,80 грн);

Житомирская – 46,05 грн/л (+9,65 грн);

Закарпатская – 46,24 грн/л (+12,5 грн);

Запорожская – 47 грн/л (+13,1 грн);

Ивано-Франковская – 46,05 грн/л (+9,62 грн);

Киевская – 47,65 грн/л (+13,75 грн)

Кировоградская – 47 грн/л (+13,10 грн);

Львовская – 46,05 грн/л (+9,67 грн);

Николаевская – 46,64 грн/л (+12,7 грн);

Одесская – 46,05 грн/л (+9,68 грн);

Полтавская – 47 грн/л (+13,06 грн);

Ровенская – 46,05 грн/л (+9,79 грн);

Сумская – 49 грн/л (+15,10 грн);

Тернопольская – 46,05 грн/л (+9,61 грн);

Харьковская – 47 грн/л (+13,25 грн);

Херсонская – 51 грн/л (+14,56 грн);

Хмельницкая – 46,05 грн/л (+12,15 грн);

Черкасская – 48 грн/л (+14,10 грн);

Черниговская – 50 грн/л (+16,06 грн);

Черновицкая – 48,10 грн/л (+14,20 грн).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украину попадают большие объемы пропан-бутана и дизельного горючего из страны-террористки РФ. Их завозят в основном из Польши и Латвии. Цена на продукцию из России намного ниже, чем из других стран, поэтому ее покупают больше всего.

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