В "Укрэнерго" рассказали, будет ли дефицит электроэнергии из-за уничтожения Россией Каховской ГЭС

Уничтожение Россией Каховской ГЭС не повлияет на баланс в генерации электроэнергии в краткосрочной перспективе. Однако "Укрэнерго" вместе с "Укргидроэнерго" уже пришлось пересмотреть режим работы других гидроэлектростанций, чтобы смягчить последствия страшного нововведения в результате подрыва дамбы.

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Кроме того, после деоккупации уничтожение Каховской ГЭС негативно повлияет на возможность запуска Запорожской АЭС, Запорожской ТЭС, рассказал в интервью "Радио Свобода" глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. "Этот террористический акт, приведший к гуманитарной и экологической катастрофе, также влечет тяжкие последствия для энергетики в долгосрочной перспективе", – пояснил он.

После оккупации Россией Каховская ГЭС не работала на украинскую энергосистему. Поэтому в краткосрочной перспективе баланс в генерации не изменится. Однако это не отменяет тот факт, что последствия от теракта повлияют на энергосистему в долгосрочной перспективе.

"Некоторые эффекты от подрыва дамбы есть также и на работу других ГЭС", – отметил Кудрицкий. Ранее президент Владимир Зеленский говорил о том, что полностью масштабы потерь можно будет оценить спустя неделю после подрыва дамбы.

Отметим, полноценно расследовать обстоятельства взрыва Каховской ГЭС невозможно до тех пор, пока территория контролируется оккупантами.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что СБУ опубликовала перехват разговора оккупантов, которые фактически признались в подрыве Каховской ГЭС. Каховская ГЭС находилась на оккупированной территории и полностью контролировалась российской армией.

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