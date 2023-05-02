Владеет украинскими компаниями и сотрудничает с минобороны РФ: СМИ раскрыли детали о бизнесе олигарха Фридмана

Российская компания X5 Retail Group, совладельцем которой является подсанкционный олигарх Михаил Фридман, сотрудничает с Минобороны РФ – предприятием "Военторг", обеспечивающим военных формой и едой. Сам же Фридман, владеющий рядом крупных компаний в Украине, признает, что является акционером X5 Retail Group – одновременно утверждая, что вышел из всех органов управления. Тем не менее, в Минюсте отмечают, что такое сотрудничество может быть основанием для конфискации украинских активов Фридмана.

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Об этом сообщают "Схемы". Отмечается: в августе 2022 года в городе Энгельс Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики ВКС РФ, был открыт 57 магазин совместного бренда компании Фридмана X5 Retail Group и "Военторга" Минобороны РФ – "Военторг-Пятерочка".

"Такое сотрудничество началось в 2014 году и с того времени сеть розничных магазинов совместного бренда "Военторг-Пятерочка" разрослась по всей России. По состоянию на 2021 год было открыто около 50 точек в разных регионах РФ, как в Москве, так и в закрытых военных городках", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в супермаркетах Фридмана "Пятерочка" (X5 Retail Group) проводят акции в поддержку российских военных, которые сейчас воюют в Украине. В частности, собирают продукты.

Подсанкционная фирма, выпускающая Z-футболки

Как отмечают аналитики, об открытии магазина "Военторг-Пятерочка" свидетельствуют данные предприятия "Военторг-Ритейл". Это "дочка" минобороновского "Военторга", которая осуществляет операционное управление магазинами этого бренда.

"О продолжении такого сотрудничества и после 24 февраля 2022 г. свидетельствуют не только публичные упоминания об открытии новых магазинов и реконструкции старых, но и финансовые отчеты, которые "Схемы" получили из Федеральной налоговой службы РФ. В частности, в течение 2022 года "Военторг-Ритейл" перечислил другой компании Фридмана "Агроторг" – поставщику товаров для магазинов "Военторг-Пятерочка" – около полумиллиарда рублей за реализованную продукцию", – рассказывают аналитики.

Кроме того, отмечают они, "Военторг-Ритейл" упоминается в санкционном списке Евросоюза с июня 2022-го. Среди прочего фирма выпускала футболки под брендом "Армии России" с символикой российского вторжения.

Более того, подчеркивается "Военторг-Ритейл" до сих пор имеет лицензию на использование брендов компании Фридмана. Речь о:

"Пятерочке";

"Пятерочке Универсам".

Что говорит Фридман

Сам же Фридман, отмечают аналитики, утверждает, что с февраля 2022 года вышел из всех органов управления всех компаний, акционером которых он является. При чем речь идет как о российский, так и иностранных фирмах.

"На данный момент я не имею права участвовать в работе этих компаний ни в коем виде. Вам следует ваши вопросы адресовать напрямую руководству компаний", – приводят его слова авторы материала.

Украинские активы Фримдмана могут конфисковать

В то же время, отмечается, в Министерстве юстиции уже заявили, что сотрудничество компании Фридмана с российским минобороны может стать основанием для конфискации принадлежащих ему активов в Украине.

"По Фридману у нас было много информации об активах. В этом случае действительно интересно, потому что можно проследить связь с агрессией. Нам нужно доказать коллаборационизм, сотрудничество с агрессией, оправдание агрессии и поддержку агрессии – практически все критерии для конфискации сводятся к этим аспектам. Механизм будет выглядеть так – мы свяжемся с правоохранителями, чтобы они смогли подтвердить эту информацию процессуально и чтобы мы могли предоставить это суду", – приводят авторы материала слова главы Минюста Дениса Малюськи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Франции в рамках санкций ЕС арестовали виллу семьи олигарха Фридмана в Сен-Тропе. Аренда виллы приносила 180-440 тыс. евро в месяц бизнесмену из окружения президента РФ Владимира Путина.