Во всем мире могут вырасти цены на самые популярные лекарства: о чем фармпроизводители просят у Трампа и ЕС

Крупные фармацевтические компании призвали администрацию президента США Дональда Трампа и Европейский Союз исключить медицинские товары из тарифных войн. Это должно предотвратить скачки цен на наиболее продаваемые лекарства, произведенные в Европе.

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Как сообщает Reuters, представители фармпромышленности подчеркивают, что американские пошлины для ЕС увеличат стоимость лекарств и сделают их менее доступными для пациентов. Это, в свою очередь, поставит под угрозу приоритеты, определенные в указах Трампа по поводу здравоохранения о ценообразовании на лекарства и увеличении продолжительности жизни американцев.

Некоторые фармпроизводители сигнализируют о готовности расширить производство в Соединенных Штатах. В то же время, чтобы облегчить релокацию, они требуют налоговых льгот и регулятивных уступок. Неназванный представитель руководства одного из европейских производителей лекарств отметил, что на самом деле цену за пошлины, наложенные на медикаменты, заплатят нуждающиеся в них пациенты.

Также представители промышленности призвали ЕС воздержаться от ответных пошлин, даже если Трамп включит лекарства в торговый спор. Также было отмечено, что некоторые жизненно необходимые лекарства даже исключили из-под санкций, введенных против России из-за полномасштабной агрессии против Украины.

"Мы, западные страны, объединили цепочки поставок в этом секторе. Прерывание этих потоков навредит доступу пациентов к жизненно необходимым лекарствам", – сказал топ-менеджер другого европейского фармгиганта, назвав ситуацию "проигрышной" для всех сторон.

Обычно фармпродукция не участвует в торговых войнах из-за потенциального вреда для пациентов. Но решение Трампа повысить пошлины на товары из Китая, включая готовые лекарства и сырье для них, а также начало торговой войны с ЕС, включившее в такие товары, как сталь и бурбон, создали у фармпроизводителей ожидания, что в этот список включат и лекарства.

В настоящее время большинство импортируемых из Китая лекарственных средств имеют низкую стоимость. Но США зависят от лекарств, частично производимых в Европе, которые приносят сотни миллиардов долларов дохода.

Как сообщал OBOZ.UA, в компании Tesla также беспокоятся, что политика американской администрации навредит автопроизводству. Об этом говорится в неподписанном письме, которое от имени компании поступило торговому представителю США Джеймисону Гриру.

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