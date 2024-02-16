Воздействие бизнеса на поддержку страны. Что для помощи делает Cosmolot?

Украинские гемблинг компании стали не только весомыми налогоплательщиками в 2023 году, но и демонстрируют активную работу в социальном направлении.

По данным КРАИЛ, индустрия азартных игр пополнила государственный бюджет в 2023 году более чем на 10,4 млрд грн. Почти четверть этой суммы, а именно 2,4 млрд грн., приходится на налоговые поступления от Cosmolot.

Как еще игорный бизнес помогает стране?

В компании Cosmolot отмечают, что ответственное отношение к налогам имеет особую важность во время войны. Но сейчас бизнес должен смотреть дальше и не ограничивать свою помощь стране одними налогами. Cosmolot помогает армии с первых дней войны и с каждым годом обороты благотворительности компании растут.

На благотворительность и помощь армии Cosmolot направил уже более 130 млн грн.

В рамках проекта Cosmolot Airlines компания усилила несколько десятков подразделений ВСУ 50 новейшими РЕБ-устойчивыми БПЛА Punisher.

Профинансировала передачу на фронт 35 винтовок и двух пулеметов.

Более 15 млн грн компания направила на три автомобиля с прицепами, более 250 единиц техники (бензопилы, комплектующие, адаптеры и др.), 25 дронов-камикадзе, 29 тепловизоров, три дальномера, 26 радиостанций, два плоттера, десять Starlink, 60 тактических приборов, зарядных станций).

Часть средств была направлена на помощь через фонды: 3,5 млн грн фондам "Повернись живим" и United 24 и 1 млн грн фонду Херсонской общины для преодоления последствий Каховской трагедии.

А еще в 2023 году Cosmolot привлек новые иностранные инвестиции в гемблинг отрасль Украины. Арнульф Дамерау, британский предприниматель и опытный инвестор, стал акционером компании и выбрал Cosmolot благодаря открытой проукраинской позиции Cosmolot и результативной благотворительности компании.

Недавно компания анонсировала продолжение проекта Cosmolot Airlines. Владельцы компании выделяют 12,5 млн грн на изготовление предсерийной модели первого в Украине дрона БпЛА REX, соответствующего стандартам полного цикла уничтожения цели в соответствии с концепцией современной войны.

Кроме того, Cosmolot инициировал создание первой негосударственной платформы изобретателей военной техники Brave Inventors, которая подразумевает всестороннюю поддержку украинских изобретателей необходимой фронта военной техники и развитие military tech отрасли Украины. За год существования платформа дала мощный толчок military tech отрасли и продолжает добиваться поставленных задач.

Результаты Brave Inventors за 2023 год таковы:

Привлекли более 150 изобретений.

Получили более 30-ти запросов от инвесторов.

Привлекли 7 партнеров платформы

Привлекли 3 частных бизнеса, которые взяли под опеку изобретателей.

Презентовали украинские военные изобретения на крупнейшем ивенте Ближнего Востока UMEX 2024.

2,7 млн долларов финансирования для изобретателей, производящих технику для ВСУ, привлечено через платформу.

"Благотворительная деятельность Cosmolot и четкая проукраинская позиция компании стали решающими для меня критериями, когда я выбирал компанию для инвестиций. Потому что, объединив наши силы, мы вместе сможем делать еще более масштабные проекты и главное – эффективно усиливать украинских защитников на фронте", – говорит Арнульф. Дамерау, главный инвестор Cosmolot.