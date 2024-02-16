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Воздействие бизнеса на поддержку страны. Что для помощи делает Cosmolot?

Антонина Рабчук
Рынки и компании
2 минуты
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Воздействие бизнеса на поддержку страны. Что для помощи делает Cosmolot?

Украинские гемблинг компании стали не только весомыми налогоплательщиками в 2023 году, но и демонстрируют активную работу в социальном направлении.

По данным КРАИЛ, индустрия азартных игр пополнила государственный бюджет в 2023 году более чем на 10,4 млрд грн. Почти четверть этой суммы, а именно 2,4 млрд грн., приходится на налоговые поступления от Cosmolot.

Воздействие бизнеса на поддержку страны. Что для помощи делает Cosmolot?

Как еще игорный бизнес помогает стране?

В компании Cosmolot отмечают, что ответственное отношение к налогам имеет особую важность во время войны. Но сейчас бизнес должен смотреть дальше и не ограничивать свою помощь стране одними налогами. Cosmolot помогает армии с первых дней войны и с каждым годом обороты благотворительности компании растут.

На благотворительность и помощь армии Cosmolot направил уже более 130 млн грн.

  • В рамках проекта Cosmolot Airlines компания усилила несколько десятков подразделений ВСУ 50 новейшими РЕБ-устойчивыми БПЛА Punisher.
  • Профинансировала передачу на фронт 35 винтовок и двух пулеметов.
  • Более 15 млн грн компания направила на три автомобиля с прицепами, более 250 единиц техники (бензопилы, комплектующие, адаптеры и др.), 25 дронов-камикадзе, 29 тепловизоров, три дальномера, 26 радиостанций, два плоттера, десять Starlink, 60 тактических приборов, зарядных станций).

Часть средств была направлена на помощь через фонды: 3,5 млн грн фондам "Повернись живим" и United 24 и 1 млн грн фонду Херсонской общины для преодоления последствий Каховской трагедии.

А еще в 2023 году Cosmolot привлек новые иностранные инвестиции в гемблинг отрасль Украины. Арнульф Дамерау, британский предприниматель и опытный инвестор, стал акционером компании и выбрал Cosmolot благодаря открытой проукраинской позиции Cosmolot и результативной благотворительности компании.

Недавно компания анонсировала продолжение проекта Cosmolot Airlines. Владельцы компании выделяют 12,5 млн грн на изготовление предсерийной модели первого в Украине дрона БпЛА REX, соответствующего стандартам полного цикла уничтожения цели в соответствии с концепцией современной войны.

Кроме того, Cosmolot инициировал создание первой негосударственной платформы изобретателей военной техники Brave Inventors, которая подразумевает всестороннюю поддержку украинских изобретателей необходимой фронта военной техники и развитие military tech отрасли Украины. За год существования платформа дала мощный толчок military tech отрасли и продолжает добиваться поставленных задач.

Результаты Brave Inventors за 2023 год таковы:

  • Привлекли более 150 изобретений.
  • Получили более 30-ти запросов от инвесторов.
  • Привлекли 7 партнеров платформы
  • Привлекли 3 частных бизнеса, которые взяли под опеку изобретателей.
  • Презентовали украинские военные изобретения на крупнейшем ивенте Ближнего Востока UMEX 2024.
  • 2,7 млн долларов финансирования для изобретателей, производящих технику для ВСУ, привлечено через платформу.

"Благотворительная деятельность Cosmolot и четкая проукраинская позиция компании стали решающими для меня критериями, когда я выбирал компанию для инвестиций. Потому что, объединив наши силы, мы вместе сможем делать еще более масштабные проекты и главное – эффективно усиливать украинских защитников на фронте", говорит Арнульф. Дамерау, главный инвестор Cosmolot.