Возвращаются 1990-е: в РФ яйца начали продавать по паспорту из-за дефицита

В России на Чукотке местные жители жалуются на дефицит куриных яиц. В Билибинском районе округа на руки дают не более 10 шт., при этом продажа производится только по паспорту.

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Об этом сообщил глава региона Владислав Кузнецов, пишут российские СМИ. "Высокие цены на продукты, которых еще не хватает на всех. Рассказали, что яйца продают людям только по паспорту – подход как в 90-х годах!" – сказал он.

Отметим, в городе живет около 5500 человек – это 10% населения Чукотки. Яйца сюда привозят из Анадыря, который находится в 600 км. При этом Кузнецов поручил "быстро создать в Билибино запас яиц, достаточный для закрытия нужды".

В свою очередь жители Билибино регулярно сообщают о проблемах с поставкой яиц. В феврале за этим продуктом стояли большие очереди. В апреле перед Пасхой десяток яиц из Магадана стоил 600 рублей.

В конце мая жители рассказали, что продажа яиц в одном из магазинов началась в 17:00, а через 20 минут они уже закончились. Люди возмущены ценами и на другие продукты – например, килограмм местных огурцов в Билибино стоит 800 рублей, пишет The Moscow Times.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пока Россия занята уничтожением украинских городов и сел, в российских регионах больных к каретам скорой помощи приходится буквально тащить на себе их близким. Такой случай был зафиксирован, например, в Чувашии, где водитель скорой не рискнул ехать по бездорожью и шаткому мосту, поэтому пациента в машину его родня и соседи везли на садовой тачке.