Врал о составе продукции: производителя мороженого "Хрещатик" оштрафовали на 1,3 млн грн

Суд подтвердил законность 1,37 млн грн штрафа, наложенного на производителя мороженого марок "Хрещатик", "Каштан" и др. Предприятие ООО "Фабрика мороженого Хладопром" должно понести ответственность за то, что указывало на упаковках пломбира ложную информации о составе.

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Об этом сообщили в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ). Отмечается, что Хозяйственный суд Киева отказал производителю мороженого в удовлетворении иска к АМКУ. Таким образом, наложение штрафа было подтвержден.

Так, в составе мороженого было указано питьевое коровье молоко. А на самом деле при производстве использовалось сухое.

ООО "Фабрика мороженого Хладопром" производит более 27 видов мороженого. В том числе это продукция под брендами "Хрещатик", "Каштан", "Хладик", "Артек", "Волошкове поле". АМКУ не указывает, в составе какого именно продукта были выявлены нарушения.

Комитет в ходе проведения исследования установил, что в сентябре и ноябре 2020 года "Хладопром" вообще не закупал коровье молоко и, соответственно, не использовало его при изготовлении мороженого "пломбир". Вместо этого производитель заменил в составе своего продукта питьевое коровье молоко другим ингредиентом – сухое обезжиренное молоко, отметили АМКУ.

"Питьевое коровье молоко и сухое молоко не являются тождественными составляющими, ведь эти сырья производятся по разным техническим условиям. Соответственно, распространенная производителем информация о составе его продукта ложна", – объяснили антимонопольщики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине при проверке масла в трех образцах обнаружили фальсификат. Речь идет о "Староконстантиновском молочном заводе" и "Коломыйском молочном заводе" (масло сладкосливочное крестьянское и "Экстра").

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