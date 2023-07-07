Все программисты и разработчики потеряют работу через 5 лет, эти профессии вымрут, – гендиректор Stability AI

Соучредитель и гендиректор компании Stability AI Эмад Мостак считает, что профессии программист и разработчик вымрут уже через пять. Их место якобы займет искусственный интеллект (ИИ).

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Об этом он заявил в интервью для Moonshots, которое пересказало издание mc.today. Сам Эмад Мостак считается первопроходцем в сфере искусственного интеллекта. По данным GitHub, например, сегодня уже 41% всего кода создано искусственным интеллектом. Интересно и то, что всего за несколько месяцев ИИ побил рекорд популярности криптоплатформ Bitcoin и Ethereum. То есть он уже опередил цифровые активы, за которыми еще недавно видели будущее аналитики и эксперты из многих стран.

К концу следующего года практически у каждого человека будет ChatGPT на своем мобильном телефоне, который будет работать без подключения к интернету. Это должно коренным образом изменить наши привычки в общении.

Еще одна вероятная проблема в области искусственного интеллекта – создание персональных моделей. Они могут дать каждому человеку, компании или культурно-социальному сообществу возможность отражать их собственные точки зрения. Поэтому Мостак считает, что заставить ИИ работать в пользу общества можно путем его децентрализации, как и с криптовалютами.

В целом гендиректор Stability AI выступил за прозрачность и демократизацию доступа к технологиям искусственного интеллекта. Также он оптимистично настроен по поводу возможных изменений на рынке труда. Хотя искусственный интеллект и уничтожит миллионы рабочих мест, он создаст для людей новые возможности для развития и заработка.

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