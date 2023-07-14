"Юридический маразм": известный украинский бизнесмен Евгений Черняк отреагировал на объявление в розыск в России за помощь ВСУ

Владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка внесли в список террористов и экстремистов за оказание благотворительной и гуманитарной помощи гражданским и военным украинцам.

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Неделей ранее его обвинили в "финансировании ВСУ" и подали в розыск в РФ. Следственный комитет страны-агрессорки сообщил, что завел дело против холдинга Global Spirits и объявил в розыск его бенефициара Евгения Черняка. По данным российского ведомства, украинский бизнесмен в феврале-апреле прошлого года перечислил вооруженным силам Украины сумму в размере 500 млн рублей. А затем, в июне 2023-го, поставил военным "товары для ведения боевых действий" на 90 млн рублей.

В комментариях для "РБК-Украина" известный бизнесмен назвал ситуацию, когда гражданина Украины пытаются преследовать за помощь своей же стране, нонсенсом и "юридическим маразмом". "Очевидно, что мы продолжим помогать и делать все, что должны сейчас делать предприниматели: платить налоги, работать, создавать рабочие места", – сказал Черняк.

"Значит все правильно делаем, если такой вой на болотах!", – написал он в Facebook.

Global Spirits – известный мировой лидер по производству алкоголя. В структуру холдинга входят крупнейшие производственные площадки ЛВЗ "Хортица" и "Одесский коньячный завод" (ОКЗ), а также дистрибуционная компания. В портфеле холдинга – водочные, коньячные и винные бренды, в частности "Хортица", "Мороша", "Шустов", "Ореанда", "Первак" и другие.

Против "Global Spirits" с 2014 года действует ограничительная санкция по запрету работы на рынке РФ. В России компания Черняка и "Оболонь" одними из первых попали под санкции – им запрещено продавать, распространять и производить продукцию на территории РФ.

24 февраля 2022 года Global Spirits отозвала все лицензии на право производства, дистрибуции и продаж продукции под собственными брендами на территории РФ. Компания инициировала и выиграла несколько судебных процессов на Кипре, чтобы, кроме отзыва лицензии, запретить неправомерное использование бренда в любом виде.

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