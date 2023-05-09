Закупки еды для армии станут публичными, – Шмыгаль

Кабинет министров изменяет подходы к оборонным закупкам. Так, чтобы облегчить их процесс, он распределил оборонную продукцию на две группы – оружие, технику и т.д., а также продукты питания и пр.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: таким образом Кабмин намерен найти "правильный баланс между ограничениями военного времени и открытостью для общественности".

"Продолжаем менять подходы к закупке оборонной продукции. На время военного положения они будут разделены на две группы. Первая группа – это оружие, техника и другая продукция оборонного назначения. Информация об этих закупках останется закрытой. Вторая группа – это, к примеру, продукты питания для нашей армии", – сказал премьер.

Таким образом, подчеркнул он, отныне заказчик будет заранее обнародовать объявления о такой закупке. Которое будет включать информацию об:

ориентировочных объемах;

условиях;

сроках поставок.

"Также в электронной системе будут обнародоваться отчеты о закупках. Если они заключались без электронной системы", – рассказал Шмыгаль.

Ранее же президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, обязывающий Минобороны публиковать цены на продукты питания и другие товары, которые оно закупает. Тем не менее, полную информацию о госзакупках ведомства раскрывать не будут в целях безопасности.

Документ предусматривает обязательное обнародование в системе Prozorro цен, по которым оборонные заказчики закупают товары для военных и другие товары и услуги по обеспечению армии. В том числе это касается и продовольственных товаров.

Так, данные будут публиковаться в отдельном разделе системы Prozorro. Новый механизм должен сбалансировать соблюдение секретности и публичный контроль, при этом обеспечив бесперебойность поставок, отметили в ведомстве.

"Наша основная цель – сделать все возможное для того, чтобы закупки еды для армии происходили эффективно, а поставки были своевременными и качественными" – сказала тогда министр экономики Украины Юлия Свириденко, которая возглавила соответствующую рабочую группу.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандал с закупками Минобороны разгорелся после того, как журналисты ZN.UA обнародовали копию контракта, заключенного между Минобороны и компанией "Актив компани" по поставке продуктов питания на 13 млрд грн в тыловые части ВСУ. Указанные в расследовании цены на продукты оказались значительно выше рыночных, к примеру, десяток яиц за 170 грн вместо 70 или картофель по 22 грн вместо 8 грн за кг.

После этого договоренности перезаключили. Однако журналисты обнаружили, что поставщики продуктов для украинской армии сами закупают продукты в два-три раза дешевле, чем продают их после Министерству обороны. Таким образом, по подсчетам расследователей, маржа для частных фирм по некоторым позициям в многомиллиардных контрактах составляет 30-70%.

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