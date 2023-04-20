Запасы новых иномарок в России походят к концу: в наличии лишь около 300 машин, цены взлетают

В России почти исчерпались запасы новых импортных автомобилей средней ценовой категории. Речь идет в первую очередь о самых популярных марках: Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai. В ожидании дефицита цены на такие авто начали взлетать даже на вторичном рынке.

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В апреле 2023 года российские представительства указанных автогигантов предлагают для продажи всего чуть более 300 машин, пишут российские СМИ. При этом в 2021 году в России продавалось по 200 авто этих марок в день.

Больше среди доступных машин Skoda Rapid – 127. А вот Renault Logan, Opel Astra и Vectra, Hyundai I и II в наличии вовсе нет. Например, на официальном сайте Hyundai при попытке выбрать автомобиль появляется надпись: "Все машины проданы".

Новые авто не ввозятся в РФ из-за ее вооруженной агрессии против Украины. При этом ввозить авто массового сегмента по "параллельному импорту" невыгодно. Из-за сложной логистики конечная цена вырастет уже до люксового уровня, отмечают эксперты.

Как говорят сами россияне, цены на авто среднего сегмента на вторичном рынке уже стремительно растут. В частности, б/у Hyundai Solaris продают по 700-900 тыс. рублей (300-400 тыс. грн), притом что год назад столько же стоили новые автомобили этой марки.

Автоэксперты предрекают: уже в ближайшем будущем у покупателей в РФ останется выбор преимущественно между китайскими и российскими машинами. Как заявил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, по сути, сейчас из доступных машин на рынке есть только модели АвтоВАЗа.

"Также недавно начались продажи китайских седанов Kaiyi E5. Их выпуск в конце прошлого года начался в Калининградской области на заводе "Автотор", – рассказал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее санкции оставили АвтоВАЗ без деталей. Заводы в России уйдут в досрочный отпуск.

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