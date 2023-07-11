Запрет на взимание долгов с госкомпаний будет препятствовать работе энергетического комплекса зимой – ВЕА

Принятие законопроекта о запрете на взимание долгов с государственных предприятий-операторов критической инфраструктуры создает препятствия для энергетического сектора Украины и мешает подготовке к зиме.

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Об этом говорится в письме Всеукраинской энергетической Ассамблеи (ВЭА) председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку.

В нем отмечается, что в Парламенте зарегистрирован законопроект №8316 "О критической инфраструктуре", которым предлагается ввести мораторий на взыскание долгов с государственных предприятий-операторов критической инфраструктуры.

В ВЭА подчеркнули, что авторы этой законодательной инициативы считают, что таким образом они смогут помочь энергетическим предприятиям более эффективно подготовиться к зиме и укрепить энергетическую безопасность Украины.

"Однако, проанализировав этот законопроект, специалисты ВЭА пришли к выводу, что он может негативно повлиять на работу энергетической системы", – подчеркнули в письме.

В частности, из-за моратория на взыскание долгов поставщики просто не станут предоставлять свои услуги таким операторам критической инфраструктуры, поскольку будет существовать риск того, что они не получат средства за это.

В Ассамблее подчеркнули, что государственный оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго", оборудование которого было существенно повреждено в результате обстрелов, попадает в перечень госпредприятий, с которых будет запрещено взимать долги.

Поэтому некоторые поставщики могут отказаться от сотрудничества с НЭК, из-за чего системный оператор не сможет нормально подготовить энергосистему к зиме.

Также в ВЭА добавили, что законопроект №8316 создает коррупционные риски, что очень опасно в условиях полномасштабного вторжения страны-агрессора.

"Просим Вас прислушаться к нашим замечаниям и направить законопроект №8316 на доработку, ведь в текущей редакции он создает препятствия для подготовки энергосистемы к ОЗУ 2023/2024 и для работы энергетического комплекса Украины в целом", – подытожили в ВЭА.