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Застройщика обязали снести лишний этаж: во Львове суд наказал предпринимателя

Александр Литвин
Рынки и компании
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Офисное здание возвели незаконно

Во Львове суд обязал застройщика в течение 10 дней демонтировать третий этаж торгово-офисного центра на ул. Промышленной, 60. Застройщик получил разрешение на строительство двухэтажного здания, но возвел трехэтажное здание. 

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Теперь у застройщика есть 10 дней, чтобы демонтировать лишний третий этаж. "По делу о незаконном строительстве по ул. Промышленной, 60 во Львове, наконец, можно поставить окончательную точку. Все суды завершены... Застройщик должен демонтировать лишний третий этаж", – говорится в сообщении департамента градостроительства Львовского горсовета на официальной странице в Facebook

Разрешение на строительство офис предприниматель получил еще шесть лет назад. Правда, согласно градостроительным условиям, это должно быть двухэтажное сооружение. Вместо этого выросли три полноценных этажа. Незаконный третий этаж не снесли, а строительные работы не остановили.

Как выглядит здание с лишним этажом

В октябре 2016 года исполнительный комитет Львовского горсовета издал местному предпринимателю Сергею Васине градостроительные условия и ограничения на строительство двухэтажного здания. Построить ТРЦ на земельном участке площадью 0,14 га, который застройщик арендует до 2025 года.

В августе 2022 года Сергей Васина обратился в архитектурно-градостроительный совет с просьбой согласовать достройку третьего и четвертого этажей ТЦ, хотя к тому времени третий этаж уже был построен. Поэтому городская ГАСК подала на застройщика в суд. Согласно данным аналитической системы YouControl, Сергей Васина родом из Сосновки Червоноградского района. Ему принадлежит ООО "Васина Груп", зарегистрированное по адресу строительства на ул. Промышленной, 60. Компания занимается оптовой торговлей кофе и чаем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, создающий государственный реестр поврежденного и разрушенного войной имущества, а также устанавливающий порядок компенсации за него от государства. Однако деньги за поврежденное имущество получить будет практически невозможно – вместо них будут предоставляться, в частности, либо жилищные сертификаты, либо оплата ремонтных работ.

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