Застройщика обязали снести лишний этаж: во Львове суд наказал предпринимателя

Во Львове суд обязал застройщика в течение 10 дней демонтировать третий этаж торгово-офисного центра на ул. Промышленной, 60. Застройщик получил разрешение на строительство двухэтажного здания, но возвел трехэтажное здание.

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Теперь у застройщика есть 10 дней, чтобы демонтировать лишний третий этаж. "По делу о незаконном строительстве по ул. Промышленной, 60 во Львове, наконец, можно поставить окончательную точку. Все суды завершены... Застройщик должен демонтировать лишний третий этаж", – говорится в сообщении департамента градостроительства Львовского горсовета на официальной странице в Facebook.

Разрешение на строительство офис предприниматель получил еще шесть лет назад. Правда, согласно градостроительным условиям, это должно быть двухэтажное сооружение. Вместо этого выросли три полноценных этажа. Незаконный третий этаж не снесли, а строительные работы не остановили.

В октябре 2016 года исполнительный комитет Львовского горсовета издал местному предпринимателю Сергею Васине градостроительные условия и ограничения на строительство двухэтажного здания. Построить ТРЦ на земельном участке площадью 0,14 га, который застройщик арендует до 2025 года.

В августе 2022 года Сергей Васина обратился в архитектурно-градостроительный совет с просьбой согласовать достройку третьего и четвертого этажей ТЦ, хотя к тому времени третий этаж уже был построен. Поэтому городская ГАСК подала на застройщика в суд. Согласно данным аналитической системы YouControl, Сергей Васина родом из Сосновки Червоноградского района. Ему принадлежит ООО "Васина Груп", зарегистрированное по адресу строительства на ул. Промышленной, 60. Компания занимается оптовой торговлей кофе и чаем.

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