'Зеленая' энергетика обладает наилучшей устойчивостью к российским обстрелам, – Конеченков

Украина должна решить проблемы отрасли зеленой энергетики и приоритетно ее развивать, поскольку она значительно более устойчива к российским обстрелам и, таким образом, имеет возможность лишить Россию осуществлять энергетический террор, считает председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

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По его словам, если бы государство вкладывалось в ветроэнергию, то блекаутов в этом году можно было бы избежать совсем, ведь несмотря на поврежденные ветряные мельницы или солнечные панели станции могут продолжать генерировать энергию.

В теплоэлектростанцию если попадает ракета, то она перестает полностью работать. Если ракета попадает в ветроэлектростанцию, то может быть уничтожена одна или две турбина. Но весь ветропарк повредить невозможно. Много нужно ракет", – сказал Конеченков.

Он напомнил, что во время блекаутов в Одесской области функционировали три ветропарка, которые работали в пользу страны и уменьшали проблему отключений в области. температур в морях возникает неизменный ветер.

Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что благодаря "зеленой" генерации Украина построит новую и децентрализованную энергосистему, которой будут не страшны ракетные атаки. В то же время уровень недоплаты предприятиям зеленой энергетики Украины за 2022 год составляет 50%, с начала 2023 года - более 35%. Целью энергетического сообщества является ускорение решения проблемы выплаты 17,8 млрд грн долгов за электроэнергию с ВИЭ.