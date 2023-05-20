Зеленский провел переговоры с председателем Европейского совета: когда могут снять ограничения на экспорт агропродукции

Президент Владимир Зеленский в Японии во время саммита "Большой семерки" провел встречу с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Украинский президент подчеркнул, что надеется на отмену экспортных ограничений на агропродукцию со стороны отдельных стран ЕС после 5 июня.

Видео дня

Как говорится в сообщении Офиса президента, Зеленский и Мишель обсудили воплощение рекомендаций Европейской комиссии по началу переговоров по вступлению Украины в ЕС. "Во время встречи особое внимание было уделено вопросу экспортных ограничений по украинской аграрной продукции со стороны ряда стран Евросоюза и недопустимости их продления после 5 июня", - отметили в ОП.

Среди других тем разговора – воплощение украинской "формулы мира" и консолидация ее мировой поддержки, а также координация позиций в преддверии заседания саммита "Группы семи". Кроме того, как отмечает издание "Интерфакс", Мишель вновь подтвердил полную поддержку ЕС инициативе мирного плана Украины и намерен всесторонне координировать дальнейшие шаги с государствами-членами. "ЕС будет работать с партнерами по G7, чтобы нанести удар по каждому столбу российской экономики, чтобы военная машина Путина потерпела неудачу", - добавил высокопоставленный европейский чиновник.

Что касается перспективы вступления Украины в ЕС, то президент Мишель поблагодарил президента Зеленского за судебные реформы и борьбу с коррупцией, равно как и подтвердил свое намерение вынести этот вопрос на рассмотрение Европейского совета до конца года.

По словам европейского чиновника, со своей стороны президент Зеленский проинформировал Мишеля о встречах с лидерами Лиги арабских государств. Они также обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе. "Для президента Мишеля приглашение президента Зеленского принять участие во встрече G7 является наглядным свидетельством непоколебимой поддержки Украины со стороны G7", – подчеркнул чиновник.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер анонсировал новый пакет помощи Украине на 2024 год. О нем в Соединенных Штатах Америки планируют объявить в сентябре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!