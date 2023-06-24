Ждать пустых полок? Власти РФ рассказали о запасах продуктов и попытались успокоить россиян

В Ростовской области РФ на фоне мятежа ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина местные власти попытались успокоить россиян рассказами о запасах продуктов. Директор департамент потребительского рынка региона Алексей Панкратов заявил, что запаса хватит на неделю.

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"Торговые сети Ростовской области функционируют штатно, по сообщению основных ритейлеров, запасов продовольствия достаточно, сформирован недельный запас", – цитирует его РИА Новости.

Панкратов добавил, что также работают розничные рынки региона. Вопрос с доставкой продовольствия находится на постоянном контроле. Ранее администрация Ростова-на-Дону также сообщила, что дефицита продовольствия, воды, топлива и гигиенических средств в городе нет и не стоит массово скупать эти категории товаров.

Ранее в РФ банки повысили наличные курсы доллара и евро на фоне информации о военном мятеже ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и фактически захвата им Ростова-на-Дону. Доллар подорожал с 84 до 105 рублей, а евро – с 92 до 115 рублей.

Напомним, накануне Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону продолжается захват зданий, в Воронежской области сообщают о перестрелках, в ряде регионов отмечено большое количество военной техники и вооруженных людей. Контртеррористическую операцию объявили даже в Москве, а в нескольких областях людей призывали не выходить из домов.

По словам Пригожина, наемники контролируют все военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Он выдвинул ультиматум Шойгу.