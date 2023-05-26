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Жена главы БЭБ продает заводам УЗ детали с двойной наценкой и имеет 20 бизнесов – СМИ

Владимир Пазий
Рынки и компании
2 минуты
3,2 т.
Жена и. о. главы БЭБ продает УЗ диоды по завышенным ценам

Компания жены и.о. директора БЭБ (Бюро экономической безопасности) Эдуарда Федорова продает диоды заводам госкомпании "Укрзалізниця". При этом их цена в 1,5-2 раза превышает цену, по которой фирма покупает их у производителя.

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Жена Федорова – Ольга – имеет более 20 разных бизнесов. За последние 6 лет она стала основательницей или соучредительницей компаний, специализирующихся на торговле: топливом, лекарствами, мебелью и рыбой, занимаются пассажирскими перевозками и бурением скважин, образованием и техническими исследованиями. Об этом говорится в материале Bihus.Info.

Кроме того, Ольга является совладелицей ветроэлектростанции в Николаевской области и строит гостиницу на горнолыжном курорте в Черновицкой области. Оба проекта – вместе с родственниками других приближенных к СБУ.

Так, в частности, Ольга Федорова является совладелицей ООО "Глобальные технологии будущего". До недавнего времени эта фирма занималась системами видеонаблюдения в Донецкой области, откуда родом и где раньше служил сам Федоров. С 2022-го компания резко изменила профиль и начала поставлять запчасти заводам "Укрзалізниці" в Киеве, Днепре и Запорожье (за 1,5 года сумма сделок достигла более 50 млн грн).

Что именно продают УЗ?

Основной товар, поставляемый фирмой заводам, – разные типы диодов. При этом компания сама не занимается производством, а только перепродает запчасти, то есть является посредником. Как отмечается, наценка ГТМ при такой перепродаже достигает до 100%.

Например, в 2022-м ГТМ поставлял заводам диод ДЛ253-2000-24 УХЛ2 по 6 973 грн/шт, при том что сам покупал за 4 970 грн/шт (без НДС). При этом после падения курса цены обновились, но 30% наценки остались: соответственно покупка по 6130 грн/шт, а продажа по 9154 грн/шт.

Второй вид диодов – ДЛ161-200-12 УХЛ2 – продавали заводам по 1641 грн/шт, хотя покупали по 1025 грн/шт. Наконец, наибольшую группу диодов – ДЛ161-200-16 УХЛ2 – поставляли заводам по 1 900 грн/шт, при цене закупки 1 025 грн/шт.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинские государственные компании, занимающиеся международными закупками оружия, в 2022 году получили миллиарды гривен по контрактам Минобороны. Поставок они не выполнили, а деньги вывели из страны.

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