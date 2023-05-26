Жена главы БЭБ продает заводам УЗ детали с двойной наценкой и имеет 20 бизнесов – СМИ

Компания жены и.о. директора БЭБ (Бюро экономической безопасности) Эдуарда Федорова продает диоды заводам госкомпании "Укрзалізниця". При этом их цена в 1,5-2 раза превышает цену, по которой фирма покупает их у производителя.

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Жена Федорова – Ольга – имеет более 20 разных бизнесов. За последние 6 лет она стала основательницей или соучредительницей компаний, специализирующихся на торговле: топливом, лекарствами, мебелью и рыбой, занимаются пассажирскими перевозками и бурением скважин, образованием и техническими исследованиями. Об этом говорится в материале Bihus.Info.

Кроме того, Ольга является совладелицей ветроэлектростанции в Николаевской области и строит гостиницу на горнолыжном курорте в Черновицкой области. Оба проекта – вместе с родственниками других приближенных к СБУ.

Так, в частности, Ольга Федорова является совладелицей ООО "Глобальные технологии будущего". До недавнего времени эта фирма занималась системами видеонаблюдения в Донецкой области, откуда родом и где раньше служил сам Федоров. С 2022-го компания резко изменила профиль и начала поставлять запчасти заводам "Укрзалізниці" в Киеве, Днепре и Запорожье (за 1,5 года сумма сделок достигла более 50 млн грн).

Что именно продают УЗ?

Основной товар, поставляемый фирмой заводам, – разные типы диодов. При этом компания сама не занимается производством, а только перепродает запчасти, то есть является посредником. Как отмечается, наценка ГТМ при такой перепродаже достигает до 100%.

Например, в 2022-м ГТМ поставлял заводам диод ДЛ253-2000-24 УХЛ2 по 6 973 грн/шт, при том что сам покупал за 4 970 грн/шт (без НДС). При этом после падения курса цены обновились, но 30% наценки остались: соответственно покупка по 6130 грн/шт, а продажа по 9154 грн/шт.

Второй вид диодов – ДЛ161-200-12 УХЛ2 – продавали заводам по 1641 грн/шт, хотя покупали по 1025 грн/шт. Наконец, наибольшую группу диодов – ДЛ161-200-16 УХЛ2 – поставляли заводам по 1 900 грн/шт, при цене закупки 1 025 грн/шт.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинские государственные компании, занимающиеся международными закупками оружия, в 2022 году получили миллиарды гривен по контрактам Минобороны. Поставок они не выполнили, а деньги вывели из страны.

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