Экологический кризис: Россия нанесла ущерб окружающей среде Украины на 8 трлн грн

Страна-террористка Россия нанесла ущерб экологии Украины на 8 трлн грн. Речь идет о вреде надрам, атмосферном воздухе, водных и земельных ресурсах государства.

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Об этом заявил заместитель начальника управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Ставнийчук во время брифинга в "Медиацентре Украина – Укринформ". Наша страна после победы потребует от РФ репарации за эти убытки.

"На сегодняшний день ущерб, нанесенный атмосферному воздуху, воде и земле, составляет уже почти 2 трлн грн. Ущерб по недрам – уже около 6 трлн грн. Однако работа продолжается, мы все понимаем, что основная цель – получить репарации за эти убытки. Но, Конечно, мы хотим унифицировать все подходы на международном уровне", – отметил Ставнийчук.

Он также добавил, что для подсчета используются 7 методик, разработанных Государственной экологической инспекцией и Государственной службой геологии и недр.

"Я считаю, что эти методики, которые есть сейчас, частично будут изменены после наработок. То есть и международные эксперты, и наши специалисты – все работают для того, чтобы усовершенствовать максимально эти документы. А сейчас основная наша задача – это собирать кейсы. Не будет большой проблемой что-то перечислить потом. Однако важно, чтобы у нас была достаточная доказательная база, которая будет в дальнейшем задействована для того, чтобы получить все эти возмещения в суде", – подытожил замминистра.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, война в Украине, которую развязала Россия, нанесла ущерб культурным объектам и наследию страны на около $2,6 млрд. Такие подсчеты сделаны по состоянию на 24 февраля 2023 года.

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