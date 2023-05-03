Экспорт металлолома из Украины следует ограничить, особенно конверсионного, – Магомедов

Конверсионный металлолом (лом военного происхождения) потенциально опасен, ведь может содержать неразорванные снаряды и порох. Но его экспортируют из Украины, пользуясь несовершенными механизмами контроля на границе. Чтобы не подвергать опасности людей, экспорт металлолома из Украины следует временно запретить, пока не будут разработаны механизмы качественного контроля. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

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"На нашей земле – тысячи единиц вражеской военной техники, превращенной в металлолом нашими непобедимыми бойцами. И этот металлолом может представлять риск для здоровья людей и экологии, если его не хранить и утилизировать безопасно, ведь в нем могут оставаться масла, порох и даже неразорванные снаряды", - указал Магомедов.

Он также напомнил, что каждый объект конверсионного лома – это вещественное доказательство, которое нужно Украине по уголовным делам против агрессора. Недаром в ряде областей запретили принимать и сдавать на металлолом элементы боеприпасов, ракет и другой военной техники.

"Сейчас, во времена, когда внимание общества и правоохранителей приковано к более важным вещам, необходимо с особой внимательностью отнестись к этой проблеме. И сделать все от нас зависящее, чтобы опасный конверсионный металлолом не попал в другие страны, ставя под угрозу жизнь таможенников, пограничников и покупателей. Именно поэтому экспорт металлолома из Украины следует ограничить на период военного положения - пока не будут разработаны механизмы сохранения, утилизации и вывоза конверсионного лома. Только так мы сможем помешать развитию полулегального экспорта, и обезопасить жизнь всех, кто работает в сфере ломозаготовки", - резюмировал Магомедов.

Напомним, ранее стало известно, что игроки на сером рынке металлолома наладили и запустили в полную мощность каналы сбыта в Евросоюз. Теневая схема работает под прикрытием таможенников в западных регионах Украины, и страна уже потеряла на экспортном мгновении по меньшей мере 350 млн. грн. Схемой заинтересовались ДБР: там объявили о начале расследования. Однако на существовании схем это никак не сказалось, только взятки таможенникам выросли почти вдвое.