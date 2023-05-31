Экспорт украинского металлолома в ЕС в январе-марте вырос в 17 раз – Евростат

Европейский союз по итогам января-марта 2023 года увеличил импорт металлолома черных металлов из Украины в 16,54 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 38,64 тыс. т. Об этом пишет Минпром, ссылаясь на данные Eurostat.

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Согласно этим данным, в марте европейские импортеры потребляли 16,19 тыс. т украинского металлолома, что на 14,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем и в 36,5 раза больше по сравнению с мартом 2022-го. В целом с начала года тенденция увеличения вывоза металлолома из Украины в ЕС постепенно наращивает темпы – в январе в ЕС экспортировано 8,3 тыс. т украинского сырья, в феврале – 14,15 тыс. т.

Наибольшие объемы металлолома поставляются в Польшу — 37,39 тыс. т. При этом в первом квартале 2022 года в страну было поставлено всего 0,7 тыс. т лома из Украины. Еще 1,2 тыс. т металлолома потребляли Германия, Нидерланды и Словакия.

Напомним, ранее СМИ обнародовали расследование, согласно которому игроки на сером рынке металлолома наладили и запустили на полную мощность каналы сбыта в Евросоюз. Теневая схема работает под прикрытием таможенников в западных регионах Украины, и страна уже потеряла на экспортной пошлине по меньшей мере 350 млн. грн. Схемой заинтересовались ДБР: там объявили о начале расследования. Однако на существовании схем это никак не сказалось, только взятки таможенникам выросли почти вдвое.

Суть схемы проста: дельцы оформляют на таможне сертификаты евро 1, и по бумагам вроде бы экспортируют украинский металлолом в европейские страны, уплачивая по 3 евро пошлины за тонну. А уже потом сырье идет в другие страны, преимущественно – в Турцию и российский анклав ПМР в Молдове. Таким образом Украина теряет на каждой тоне 177 евро пошлины, которые должны получить.

В свою очередь, бизнес-ассоциации призвали власти временно запретить экспорт металлолома, чтобы ликвидировать серые схемы на таможне, и обеспечить приток сырья на внутренний рынок, ведь каждая тонна металлолома, переработанная внутри страны, приносит втрое больше денег в бюджет.