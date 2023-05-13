Энергетика Украины нуждается в единой программе восстановления после обстрелов – ДТЭК Энерго

Для подготовки к следующему отопительному сезону Украина нуждается в единой программе возобновления генерирующих мощностей электроэнергии, пострадавших от обстрелов россиян.

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Об этом рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев во время выступления на вебинаре "Оценка последствий и восстановление тепловой генерации".

"Эта программа необходима для того, чтобы вместе с профильным министерством и заинтересованными сторонами привлекать средства из международных организаций, получать грантовую поддержку, кредитование международных финансовых учреждений. Также нужно искать пути внутри страны", – сказал он.

По его убеждению, к следующему отопительному сезону нужно подготовиться как можно лучше, ведь он будет не легче предыдущего.

"Для этого должны подготовить оборудование, которое было повреждено от обстрелов и отремонтировать энергоблоки, которые сверхнапряженно работали во время осенне-зимнего периода. Это позволит улучшить их надежность при работе следующей зимой и минимизировать аварийные остановки оборудования или длительные ремонты", – пояснил Салеев.

Он добавил, что сейчас "Энергоатом" останавливает большое количество атомных станций для проведения плановых ремонтов, из-за чего нагрузка придет на тепловую генерацию.

"Мы это уже чувствуем в мае, будем чувствовать и в июне-июле, когда всем доступным составом тепловая генерация должна быть в системе. Поэтому этих окон, чтобы делать плановые ремонты для тепловой генерации, немного. Но будем пытаться выполнить всю запланированную ремонтную кампанию, которую запланировали на этот год", – подытожил Салеев.

Напомним, прямые потери от повреждений и разрушений объектов "ДТЭК Энерго" в результате 30 атак российских агрессоров в течение зимы достигают 6 млрд грн.