Энергетики ДТЭК уже готовятся к следующей зиме, – Фоменко

Следующая зима и отопительный период будут достаточно трудными. Поэтому для их успешного прохождения необходимо готовиться уже сейчас и объединить усилия энергетиков, общества, власти и других институтов.

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Такое мнение высказал генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко в интервью "РБК-Украина".

Топ-менеджер энергокомпании сообщает, что следующая зима может быть сложнее, чем прошедшая. Потому что постоянные включения и выключения, перегрузки электрооборудования имеют негативные последствия. По его словам, первоочередная задача для энергетиков сейчас провести диагностику электросетей, выявить самые слабые места и максимально исправить найденные дефекты.

"Я – реалист, поэтому четко понимаю: чтобы пройти следующую зиму, нужно готовиться уже сегодня. Следующая зима – да, она будет тяжелая. Перегрузка оборудования. И будет тяжелее, чем в мирное время, потому что разрушения колоссальные, и не все, к сожалению, удастся восстановить", - подчеркивает Фоменко.

Энергетики уже ведут подготовку к ОЗП и инвестируют в повышение надежности электросетей, ремонт поврежденных объектов и формирование запасов оборудования на будущее.

"Я уверен в специалистах, в энергетиках, которые, как всегда, справятся. Но здесь нужно объединение и энергетиков, и общества, и власти, и регулятора, и международных организаций, чтобы была взаимная поддержка, помощь, взаимопонимание, системный подход и ресурсы", - подчеркнул Александр Фоменко