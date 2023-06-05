Энергетиков ДТЭК наградили знаком отличия президента за ликвидацию последствий массированных ракетных ударов

2 июня мэр Киева Виталий Кличко вручил энергетикам ДТЭК Киевские электросети награду Президента "За оборону Украины".

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК Сети.

Награды получили электромонтер оперативно-выездной бригады Вячеслав Качкар-Литвин, руководитель подразделения по ремонту кабельных линий Евгений Анашкин и руководитель подразделения центра по ремонту и обслуживанию подстанций Александр Котик.

Энергетики получили знаки отличия за проявленное мужество при ликвидации аварий на энергообъектах во время попыток оккупанта захватить столицу, а также за преданную работу над восстановлением электросетей после массированных ракетных ударов по электроинфраструктуре Киева.

"Электромонтеры ДТЭК Киевские электросети стали одной мощной командой, которая возвращает электроэнергию, чтобы врачи могли спасать жизнь, бизнес - работать, украинцы - быть на связи с родными и близкими и передвигаться по стране", - подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, ранее энергетики ДТЭК в Одесской области, которые занимались аварийно-восстановительными работами по ликвидации последствий ракетных обстрелов, были награждены отличиями Президента "За оборону Украины".