'Энергоатом' не может в полном объеме финансировать тариф на электроэнергию для населения, – Прокоп

Ключевой донор низкого тарифа для населения компания "Энергоатом" получила миллиардный ущерб в 2022 году, что затрудняет финансирование тарифа для населения.

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Об этом сообщил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокоп.

"По состоянию на сегодняшний день уже нехватка средств на финансирование низкого тарифа на электроэнергию для населения. Если коротко, "Энергоатом" – ключевой донор низкого тарифа – получил миллиардные убытки за прошлый год, потерял более 40% своих мощностей на временно оккупированных территориях в Запорожской области, готовится останавливать на ремонт блоки АЭС летом, а потому не сможет дотировать (тариф для населения – ред.) в полном объеме", - сказал он.

Прокоп подчеркнул, что сейчас целая цепочка компаний не будет получать средства и не сможет полноценно осуществлять ремонты. По его словам, в рамках подготовки к следующей зиме самое главное обеспечить ремонт оборудования и накопление запасов энергоресурсов. Но это невозможно без денег.

"На пути достижения таких целей стоит одна давняя проблема. Украинская энергетика всегда страдала от ручного регулирования цен и доходности, непрогнозируемости изменений в правилах работы рынков, что в конце концов приводило к накоплению долгов, низкому интересу и часто невозможности вкладываться в модернизацию активов из-за банального дефицита инвестиционного ресурса у компаний", - добавил Прокоп.

Он подчеркнул, что сейчас потребность в деньгах для подготовки к зиме из-за масштабных разрушений существенно больше, чем в прошлые годы.

"Впрочем, не стоит чрезмерно полагаться на международную техническую помощь оборудованием: в реальности потребности для проведения ремонта больше, чем компании получают, и львиную часть затрат для проведения ремонтов вынуждены покрыть за свой счет", – подытожил эксперт.

Напомним, что Национальный банк Украины закладывает в свой прогноз повышение тарифа на электроэнергию уже в этом году.