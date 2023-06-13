'Энергоатом' выступил против введения ценовых ограничений на рынке тока

Государственная энергогенерирующая компания "Энергоатом" предложила Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не внедрять предельные цены на рынке электроэнергии.

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Об этом в ходе слушаний Регулятора заявил президент "Энергоатома" Петр Котин.

"В целом мы остаемся на позиции, о том, что нужно либерализовать на сегодня рынок и предложим не вводить какие-либо ценовые ограничения на всех сегментах рынка электрической энергии", - сказал он. Котин добавил, что в рамках подготовки к следующей зиме на энергоблоках атомных электростанций нужно перегрузить ядерное топливо, однако у компании сейчас возникла нехватка ликвидности.

Глава "Энергоатома" подчеркнул, что установка прайс-кепов не поможет решить проблему плохой ликвидности компании. "В целом мы за то, чтобы отменить какие-либо ограничения на всех сегментах рынка электроэнергии", - подытожил он.

Недавно компания "Донбассэнерго" заявляла, что регулятор одобрил ценовые ограничения на энергорынке на уровне, не покрывающем себестоимости производства.