Energy Club опроверг заявления СМИ по поводу финансового состояния поставщиков тока для населения

Средства, получаемые поставщиками универсальных услуг в качестве компенсации за возложение специальных обязанностей по доступности населения к электроэнергии (ПСО), составляли лишь 20% от общего объема обязательств с начала введения военного положения в 2022 году.

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Об этом заявил вице-президент Energy Club Артем Мартынюк, коментуючи недостовірну інформацію, яка була розповсюджена у ЗМІ.

"Средства, которые компании ЧУП (поставщики универсальных услуг – ред.) получали в качестве компенсации по ПСО, составляли лишь 20% от общего объема обязательств с начала введения военного положения в 2022 году. Остальные средства, которые в рамках расчетов по ПСО должны были идти на погашение обязательств перед другими кредиторами (НЭК "Укрэнерго", ОСР), регуляторно перенаправлялись в пользу ГП "НАЭК "Энергоатом", – сказал он, отвечая на манипулятивные обвинения СМИ в увеличении доходов поставщиков.

Мартынюк подчеркнул, что в целом долг "Гарантированного покупателя" перед поставщиками сегодня составляет более 32 млрд грн, а задолженность населения за электроэнергию по состоянию на 1 марта составляла 12,8 млрд грн.

Он добавил, что все участники энергетической системы недополучают значительные средства, которые должны пойти на восстановление поврежденной инфраструктуры перед следующим отопительным сезоном.

"Проблему необходимо решать не манипуляциями, для отвлечения внимания, а реальными действиями. И решение необходимо принимать уже сегодня, поскольку у ЧУП не осталось ресурсов для обеспечения потребностей в электрической энергии населения", – подытожил Мартынюк.

Напомним, глава Нацкомиссии по регулированию энергетики Константин Ущаповский заявлял, что действующий тариф на электроэнергию для населения покрывает около 25% расходов на ее производство, транспортировку и уплату налогов.