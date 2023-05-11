Eurofer призвала Евросоюз снизить экспорт металлолома

Брухт становится стратегическим фактором для будущего европейских сталепроизводителей, поэтому его экспорт должен быть осторожным и учитывать интересы металлургической отрасли.

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Об этом заявил Марио Арведи Кальдонаццо, глава Arvedi Group и вице-президент EUROFER, во время конференции Made In Steel в Милане (Италия), сообщает ГМК Центр.

Он отметил: спрос на металлолом со стороны европейских производителей увеличивается для дальнейшего сокращения выбросов углерода. По словам Кальдонаццо, экспорт примерно 20 млн т лома из Европы, главным образом в Турцию, является значительным уроном для экономики.

Глава Arvedi Group напомнил: более 50 стран в мире существенно ограничивают экспорт металлолома. Поэтому Европа также должна принять меры, чтобы металлолом черных металлов определялся как критическое сырье, а не только отходы.

Джампьетро Бенедетти, президент Danieli, также считает, что доступность металлолома в Европе в будущем станет одним из важнейших вопросов для металлургии, поскольку интегрированные производители стали продолжают увеличивать его использование в производственном цикле.

В то же время Йенс Бьоркман, представитель Stena Metal International и глава комитета поставщиков сырья IREPAS, акцентировал: в течение следующих пяти лет ЕС будет потреблять большую часть европейского лома, поскольку в рамках стремления к "зеленой" стали производство будут переводить на электродуговые печи.

Как известно, в Украине ситуация с металлоломом тоже остается сложной. Из-за оккупации и боевых действий заготовка этого сырья резко сократилась, в то же время экспорт критически возрос. Из-за этого внутренний рынок столкнулся с дефицитом: весной один из металлургических заводов остановился из-за нехватки металлолома. Металлурги призвали власти принять меры и остановить экспорт этого критически важного сырья.

Вместе с тем стало известно, что украинский металлолом экспортируется в ЕС по серым схемам, из-за чего Украина потеряла на экспортном мгновении более 350 миллионов. Покрывавшиеся украинскими таможенниками схемами уже заинтересовались в ДБР.