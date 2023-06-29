Европейская Бизнес Ассоциация выразила надежду на дальнейшее ослабление валютных ограничений в Украине

Европейская бизнес ассоциация (EBA) положительно оценивает ослабление Национальным банком (НБУ) валютных ограничений и надеется на их дальнейшее снятие.

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Об этом говорится в сообщении EBA.

"Принятые послабления являются положительным шагом для будущих инвестиций в Украину, которые государство активно пытается привлечь для восстановления страны", – говорится в нем.

Однако в EBA добавили, что для сектора бизнеса очень важно получить возможность выполнять свои текущие обязательства по кредитам, полученным до введения режима военного положения. Это безусловно влияет на устойчивость и операционную деятельность компаний во время военного положения, а также на их международный кредитный рейтинг.

"Дополнительным фактором служит и то, что именно компании, уже привлекшие иностранный капитал, будут продолжать инвестировать в страну, несмотря на военное положение и станут примером для дальнейшего финансирования восстановления Украины", - подчеркнули в EBA.

В Ассоциации отметили, что не выполнение текущих долговых обязательств окажет негативное влияние на текущую операционную деятельность бизнеса и темпы будущего украинского восстановления.

"Надеемся на то, что ситуация на валютном рынке будет сохраняться стабильной и позволит Национальному банку продолжить постепенное снятие временных валютных ограничений, введенных Постановлением НБУ от 24 февраля 2022 года №18, и учесть все предложения бизнес-сообщества уже в ближайшее время", - подытожили в EBA.

Напомним, Национальный банк предоставил возможность резидентам осуществлять переводы за границу для обслуживания и возврата новых внешних кредитов.