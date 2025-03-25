FAST при поддержке Favbet Foundation делают спорт безопаснее: тренеры и спортсмены проходят тренинги по первой помощи

В критический момент правильные и быстрые действия могут стать решающими для спасения жизни. Первый этап нашего обучения показал, что эти знания – не просто теория, а действительно необходимые навыки, поэтому Favbet Foundation вместе с FAST продолжает масштабную инициативу по обучению тренеров и спортсменов навыкам оказания первой помощи. Сообщает РБК-Украина. Благодаря поддержке фонда более 1800 участников со всей Украины получат неоценимые знания и практические навыки, которые делают спорт безопасным, а жизнь - защищенной.

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Что изучают на тренингах

Программа обучения включает критически важные техники первой помощи:

Остановка критического кровотечения: использование турникетов, тампонирование ран, работа с давящими повязками и израильскими бандажами.

Сердечно-легочная реанимация (СЛР): алгоритм действий и использование автоматического внешнего дефибриллятора (АВД).

Оказание помощи лицам без сознания: обеспечение проходимости дыхательных путей и перевод пострадавшего в безопасное положение.

Действия при инсульте, инфаркте, судорожном приступе и утоплении.

Все навыки отрабатываются под наблюдением профессиональных инструкторов FAST, что гарантирует эффективность учебного процесса.

С начала 2025 года при поддержке Favbet Foundation уже проведено 10 тренингов, на которых обучили 212 тренеров и спортсменов. В проекте уже приняли участие 10 национальных спортивных сборных.

"Миссия проекта заключается не только в том, чтобы постоянно способствовать развитию спорта в Украине, но и в создании безопасности каждого спортсмена. Благодаря этой инициативе мы уверены, что тренеры и спортсмены получат знания, которые позволят им действовать с решимостью в экстремальных ситуациях, спасая человеческие жизни в критические моменты. Только готовность к действию может стать залогом безопасности и успеха в любых обстоятельствах", — отметили в Favbet Foundation.

"С начала года благодаря поддержке партнеров мы обучаем украинских спортсменов навыкам первой помощи. Экстренные ситуации — травмы, потеря сознания, остановка дыхания и т.д. — в спорте возможны. И наша задача — чтобы как можно больше спортсменов, тренеров по всей стране не растерялись в таком случае, а быстро и правильно среагировали, тем самым помогли себе или тому, кто рядом", — отметила директор FAST Евгения Згурова.