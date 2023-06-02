Акции и скидки – это обман: шесть трюков, с помощью которых обманывают украинцев в супермаркетах

В Украине супермаркеты и магазины используют целый ряд хитростей для того, чтобы продать товар подороже, а клиента – заставить купить больше. Многие покупатели активно пользуются акциями в магазинах, но часть скидок может оказаться обманом.

Видео дня

О том, какие "акционные" схемы используют супермаркеты и на что стоит обратить внимание покупателю, читайте в материале OBOZREVATEL.

Скидки по расписанию. Многие торговые сети устраивают у себя "дни скидок", например, в установленное число месяца. Однако если внимательно проследить за ценниками, может оказаться, что стоимость многих товаров резко повышается аккурат перед такими днями.

То есть магазин устанавливает завышенную цену, а потом "снижает" ее до обычного уровня под видом скидки. По сути товар по такой же цене клиент мог приобрести и до "скидки".

Переклеенные ценники. Один из самых распространенных способов. На старый ценник наклеивают другой с "акционной" ценой. Покупатель обращает внимание только на размер "скидки" и покупает товар. Но если аккуратно отклеить последний ценник и посмотреть на предыдущий, станет понятно, что цена не изменилась.

Скидки на копейки. Покупатели часто не обращают внимание на перечеркнутую цену. Порой оказывается, что старая цена была выше акционной всего на одну или несколько копеек. Бывали и случаи, когда перечеркнутая цена была даже ниже, чем "скидка".

Два ценника на одном товаре. На одно ценнике указана более высокая сумма, чем на другом. Но покупатель уверен, что это акция и товар продается по низкой цене. На кассе же товар пробивают товар по цене, которая выше. Расчет на то, что человек не заметит этого, или на кассе согласиться и на большую цену, чтобы не менять товар.

Обман цветом. Часто в супермаркетах после окончания акции не убирают желтые или красные ценники. Люди автоматически берут "акционные" товары, хотя скидки на самом деле уже нет.

Опасные для здоровья уценки. В Украине по закону запрещено продавать продукты, срок годности которых истек. Однако некоторые магазины предлагают такой товар по сниженной цене.

Перед тем, как покупать что-либо по скидке, обязательно проверьте срок годности. Также учитывайте, что при неправильных условиях хранения срок годности сокращается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в супермаркетах и магазинах часто нарушаются права потребителей. Один из таких случаев – осмотр личных вещей. Такие действия нельзя проводить без документов, которые дают основания на обыск.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!