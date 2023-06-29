Банки перепишут ставки по депозитам: чего ожидать украинцам

В Украине до конца 2023 года ожидается активное развитие депозитных программ в банках. Речь идет, в первую очередь, о депозитах в гривне. Однако ставки по вкладам, вероятно упадут на 3-4%.

Видео дня

Об этом рассказал OBOZREVATEL председатель правления "Глобус банка" Сергей Мамедов. "Риск банкротства коммерческих банков является минимальным, в то же время будут активно развиваться программы кредитования и депозитов", – прогнозирует специалист.

Он отметил, что сейчас максимальные ставки по депозитам на 9-12 месяцев в части банков достигли 20-21%. Добиться этого помогло введение трехмесячных депозитных сертификатов под 25%. Благодаря этому коммерческие банки получили возможность не только изменить приоритеты по привлечению средств граждан на более продолжительные вклады (от 6 мес. до 1 года), но и существенно улучшить их прибыльность, отмечает Мамедов.

К будущему снижению ставок может привести решение Нацбанка снизить учетную ставку. По его словам, НБУ может пойти на снижение ставки на 2-5 процентных пункта. Однако есть и другие факторы падения прибыльности депозитов.

"Снижение ставок по депозитам – это вполне прогнозируемая реакция рынка на почти нулевую инфляцию, а также на уровень прочности и надежности гривни, одним из выразителей которой именно размер учетной ставки. Следовательно, инфляция не съест вклады граждан, а чистая прибыль по гривневым депозитам в зависимости от размера и срочности вклада не претерпит существенных изменений, она будет держаться на уровне 3-6%, что является хорошим стимулом для граждан открывать более длительные во времени вклады", – подчеркнул Мамедов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы все меньше открывают депозиты в иностранной валюте. Проблема в ставках – банки принимают доллары и евро почти под 0%, поэтому клиенты не видят смысла в таких вкладах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!