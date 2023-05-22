Банки скорректировали курс доллара: сколько стоит валюта в Украине, где выгоднее покупать

Курс наличного доллара в банках Украины незначительно изменился 22 мая. Стоимость американской валюты в среднем составляет 37,15/37,6 грн за доллар (покупка/продажа). За последние сутки курс доллара вырос на 5 копеек в покупке, но не изменился в продаже.

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За неделю средний курс доллара в банках снизился на 20 копеек. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Где выгоднее покупать и продавать валюту

Дешевле всего доллары среди крупнейших банков продает Универсал Банк (он же Монобанк, по 37,4 грн), а самый высокий курс в продаже установил Креди Агриколь (37,9 грн). Покупает доллары по самой низкой "Ощад" (36,85 грн), а по самой высокой – "Пивденный" (37,35 грн).

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,35 грн, средний курс продажи составляет 37,45 грн. Евро на "валютном аукционе" 22 мая продают по 40,67 грн, а покупают – по 40,83 грн.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным на уровне 36,56 грн. Однако курс евро, который не заморожен, изменился – 22 мая он снизился на 3 коп., до 39,52 грн.

Кроме того, крупные банки также устанавливают карточный курс для безналичного доллара. Такой курс сейчас применяется только для расчетов (например, в заграничных интернет-магазинах), а также для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить валюту на карту нельзя с начала полномасштабной войны.

Что будет с курсом доллара

Украинцы стали оптимистичнее смотреть на будущее гривни. Все больше жителей страны считает, что резкой девальвации нацвалюты и роста курса доллара в ближайший год не предвидится.

С рядовыми украинцы соглашается и большинство экспертов. По их прогнозам, как минимум в ближайшие месяцы гривня останется стабильной, несмотря на военные риски. Так, по подсчетам Юнекс Банка, до конца мая курс доллара, вероятно, не превысит 38 грн.

По прогнозу МВФ, официальный курс доллара в Украине к концу 2023 года может достичь 40,7 грн/долл. Это на 4,1 грн выше нынешнего курса, зафиксированного на уровне 36,6 грн/долл. Но это далеко не единственный прогноз. Другие аналитики также показали собственные расчеты курса доллара в Украине к концу года:

Concorde Capital – 36,6 грн на конец года, это самый оптимистичный прогноз (предусматривает, что наличный и официальный курсы сравняются);

Oxford Economics – 39 грн/долл.;

Dragon Capital – 43 грн/долл.;

IER/GET – 42 грн/долл.;

Morgan Stanley – 45 грн/долл., самый пессимистичный прогноз;

ICU – 40,2 грн/долл.

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