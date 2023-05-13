Банковские счета украинцев массово блокируют: что происходит и кто под угрозой

В Украине начали массово арестовывать счета украинцев из-за коммунальных и других долгов. В мае изменили правила ареста счетов: ограничения по сумме долга для ареста отменили.

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Как говорится в материале OBOZREVATEL, во время военного положения действовали ограничения: арестовывать счета должников в рамках исполнительного производства можно было только в том случае, если сумма долга превышала 100 тыс. грн. Это фактически остановило арест счетов должников за коммуналку, тех, кто не заплатил штраф за нарушение ПДД, тех, кто не платит алименты.

И хотя абсолютное большинство решений судов касается именно коммунальных долгов (только в 2022-м было 52 тыс. судебных дел по взысканию), заблокированы также и другие решения. К примеру, за неуплату алиментов, за повреждение имущества и т. п. Фактически украинцы через суды получали решение, подтверждающее их право получить деньги, но реализовать это решение было практически невозможно.

Согласно новым правилам:

арестовывать могут счет, несмотря на размер долга;

после ареста можно обратиться к исполнителю и разблокировать сумму, равную двум минимальным зарплатам (13,4 тыс. грн).

Частный исполнитель Анатолий Телявский рассказывает OBOZREVATEL: мало обращают внимание на еще одно важное нововведение – по новым правилам должнику оставляют на счете 13,4 тыс. грн в месяц на текущие расходы. Раньше блокировали всю сумму на счете, а если это единственный счет должника, на который он получает свою зарплату, его оставляли фактически без всех средств.

"Введена минимальная сумма на счете, на которую нельзя наложить взыскание. Раньше можно было арестовать всю сумму. К сожалению, у нас нет специализированных счетов, на которых были бы только пенсионные выплаты или зарплата. Арестовывали весь счет, и вообще человек не мог пользоваться всеми своими средствами", – рассказывает Телявский.

Однако "освободят" 13,4 тыс. только после обращения в исполнительную службу. Часть должников жалуется, что вместе с их счетами также были арестованы средства, которые они собирали для помощи ВСУ. Частный исполнитель отмечает, что он, как и его коллеги, может действовать только в рамках законодательства. Так что дополнительно снимать арест с суммы, превышающей 13,4 тыс. грн, нельзя.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы начали жаловаться на двойные комиссии. Чтобы узнать размер комиссии, необходимо изучить условия действия своих банковских карт. Например, для снятия наличных денег не стоит использовать кредитную карту, даже если вы планируете снять собственные средства.

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