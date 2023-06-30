Беглому Святославу Олейнику грозят санкции и арест счетов: на сайте Зеленского появилась петиция

Украинцы обращаются с президенту Владимиру Зеленскому с просьбой наложить санкции на беглого политика, экс-главу Днепропетровского облсовета Святослава Олейника. Такие санкции должны предусматривать полную блокировку счетов бывшего чиновника.

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Соответствующая петиция появилась на сайте Офиса президента. По состоянию на 30 июня ее поддержали 1369 украинцев.

Для того, чтобы обязать президента ответить на петицию, нужно набрать 25 тыс. голосов. На сбор подписей остался 91 день.

"Еще до начала полномасштабного вторжения Святослав Олейник написал заявление о сложении полномочий депутата Днепропетровского областного совета. Его лишили мандата в мае 2022 года и вывели из комиссии по культуре и духовности. Сейчас он вообще призывает к "компромиссам с Россией", – отметила автор петиции Тамара Полякова.

По данным источников, в мае-2023 в Олейник находился за пределами Украины. Telegram-каналы утверждали, что беглый чиновник поселился в Словакии, откуда призывает к "миру с Россией".

В общении с журналистами Олейник не опроверг своего пребывания за рубежом, однако сокрытие своего места пребывания объяснил расследованиями НАБУ деятельности экс-руководства облсовета и заверил, что "имеет право на пересечение границы". По данным СМИ, экс-председатель облсовета приобрел недвижимость в Словакии еще в 2015 году.

Святослав Олейник в 2019 году был избран главой Днепропетровского областного совета, а до этого баллотировался в Верховную Раду от партии "За майбутнє". Еще в 2015 году Олейника обвинили в махинациях на тендерах. Областная прокуратура информировала о передаче дела в суд, однако вскоре его закрыли, наказания не понес никто.

А в 2020 году НАБУ начало расследование относительно Святослава Олейника по ст. 366-1 "Декларирование недостоверной информации". Он не указал в своей декларации ни одного родственника, хотя по закону обязан сделать это. Соответственно, Олейник не указал и имущество близких.

Как сообщал OBOZREVATEL, блогер и журналист Денис Казанский раскритиковал Олейника за желание компромисса с РФ. Он назвал пост экс-председателя облсовета "безграничным скотством", свидетельствующим о готовности оправдать преступления агрессора.

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