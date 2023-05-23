Часть украинцев освобождена от обязательного автострахования: кто может получить льготу

В Украине оформление страховки на авто является обязательным. Однако существуют категории граждан, которые могут не оплачивать автогражданку, а также те, для кого цена полиса урезается на 50%.

Видео дня

Если виновником ДТП стало лицо из льготной категории, денежное возмещение проводит непосредственно профильное бюро – МТСБУ. Освобождаются от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности такие категории украинцев:

участники боевых действий и лица с инвалидностью, полученной в результате войны;

лица с инвалидностью I группы, лично управляющие принадлежащими им транспортными средствами;

лица, управляющие транспортным средством, принадлежащим лицу с инвалидностью I группы, в его присутствии.

Также есть категории украинцев, которые не освобождаются от обязательно страхования, но имеют скидку. Так, 50% стоимости полиса оплачивают:

пенсионеры;

люди с инвалидностью II группы;

лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, отнесены к I или II категории; участники войны.

Для льготы есть и требование к транспортному средству. Его объем двигателя не должен превышать 2,5 тыс. куб. см. Также автомобиль должен принадлежать тому, что им управляет.

Право на льготы предоставляются по соответствующим удостоверения, а также документам, подтверждающим право на владение или использование автомобиля. Доверенность не подходит для освобождения от оформления автострахования.

"Если виновник аварии не имеет полиса автогражданки, ему необходимо будет лично возместить ущерб потерпевшей стороне. Размер этого ущерба может достигать значительных сумм. Средняя сумма выплаты за одно страховое событие в первом квартале 2023 года составляала 29 020 грн", – объяснили в МТСБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине изменилась процедура регистрации транспортных средств. Кроме возможности оформлять свидетельства о регистрации транспортного средства и водительские удостоверения в электронном виде – без использования "пластика", из процедуры выделено (но не отменено) экспертное исследование, проводимое соответствующей службой МВД.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!