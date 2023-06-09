Денег на высокие пенсии для всех украинцев нет: прокурорам выплачивают по 21 тыс., а судьям – 96 тысяч

В Украине средняя пенсия по состоянию на начало года составляла 4,6 тыс. грн. Денег на значительное повышение выплат нет. При этом остаются группы "особых" пенсионеров, среди которых прокуроры (в среднем получают 21,5 тыс. грн) и судьи (получают 96 тыс. грн).

Видео дня

Размер пенсии прокуроров опубликовали СМИ со ссылкой на Минсоц. При этом размер пенсии судей каждый квартал показывает Пенсионный фонд. Проблема заключается в том, что простые украинцы и указанные категории выходит на заслуженный отдых по разным правилам.

Правда, с учетом небольшого количества судей на заслуженном отдыхе и относительно небольшого количества прокуроров – расходы на их пенсии в масштабах Пенсионного фонда относительно не высокие.

Всего по состоянию на апрель 2023-го пенсии получают 10 млн 697 тыс. украинцев. За год число пенсионеров сократилось на 96 тыс. Средняя пенсия по стране составляет 5,2 тыс. грн. Однако большая часть пенсионеров (3,1 млн) получают выплаты в размере до 3 тыс. грн. От 3 тыс. до 4 тыс. грн получают 2,2 млн украинцев на заслуженном отдыхе.

Средняя пенсия по инвалидности составила 4,2 тыс. грн, а пенсия по выслуге лет (ее могут воспользоваться льготные категории, например, шахтеры) по состоянию на 1 апреля 2023-го составила 9,1 тыс. грн.

Около 2,7 млн пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Их средняя пенсия составляет 5,4 тыс. грн. Социальная пенсия (ее получают те, кто не имеет достаточно стажа) – 2,4 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине части пенсионеров могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!