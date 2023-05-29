Деньги на коммуналку раздадут украинцам: кто получит автоматически

В Украине на неотопительный сезон выплаты на оплату коммуналки (субсидии) оформят автоматически. Это возможно при условии, если не изменились данные об имущественном положении или составе семьи.

Видео дня

Как отмечает Минсоц, автоматически также будут переназначены жилищные субсидии внутри перемещенным лицам, получающим их по адресу регистрации. Если переселенцы планируют оформить субсидию по адресу, отличному от места регистрации, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать соответствующее заявление и декларацию о доходах.

Жилищные субсидии будут назначены на основании полученной от предоставителей услуг информации об обеспечении граждан жилищно-коммунальными услугами по установленным ценам, тарифам и размеру взносов/платежей на управление многоквартирным домом и коммунальные услуги.

При отсутствии необходимой информации жилищная субсидия на такие услуги назначаться не будет. Перемещенные лица могут подать запрос на получение жилищной субсидии на неотапливаемый период онлайн или обратившись в сервисный центр Фонда по месту фактического пребывания.

Отметим, в Украине назначением и администрацией субсидий занимается Пенсионный фонд. Помощь на оплату коммуналки украинцам выплачивают на банковские карты, доставляют "Укрпочтой". По правилам субсидия назначается на тот объем коммунальных услуг, который предусмотрен нормативами потребления.

Если же семья экономит и тратит меньше коммунальных услуг, то часть средств из субсидии она имеет право оставить себе и потратить на свое усмотрение. Важное условие: коммуналка должна быть уплачена вовремя и в полном объеме.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как в результате проверок часть украинцев должна вернуть субсидию в бюджет. Такое правило касается тех, кто нарушает правила и дает недостоверную информацию в декларации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!