Для некоторых украинцев изменили правила получения пенсий: подробности
Украинские пенсионеры, временно проживающие за границей, могут получать выплаты путем международного перевода. Сделать это можно с помощью "Укрпочты".
Об этом сообщили в Минреинтеграции. Там отметили: речь идет о возобновлении выплат для украинцев за границей, которые получали пенсию в наличкой.
"Теперь выплаты можно будет получать в отделении почты за границей – при наличии технической возможности в "Укрпочты" осуществлять перевод средств в страну пребывания. Указанная категория пенсионеров за границей сможет возобновить получение пенсии путем отправки заявления по почте в порядке, определенном Пенсионным фондом Украины", – говорится в сообщении.
Как оформить пенсию за границей
В то же время украинцы, которые достигли пенсионного возраста, проживая за границей, могут оформить пенсию дистанционно – с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно:
- выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии";
- ознакомиться с информацией, которая появится на экране;
- перейти по ссылке "Вход".
Войти в личный кабинет можно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Если его нет – получить можно бесплатно и онлайн (инструкция здесь). После этого следует:
- в разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии". Здесь нужно дать согласие на дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений об обработке Вашего заявления. Далее нажать "Продолжить" и выбрать тип пенсии;
- ответить на вопросы анкеты для заполнения атрибутов обращения и дать согласие на передачу и обработку своих персональных данных;
- прикрепить скан-копии необходимых документов.
"Для завершения всех операций заявление подписывается с помощью КЭП и отправляется в Пенсионный фонд нажатием кнопки "Подписать и отправить в ПФУ". По результатам обработки заявления Вы получите информацию о состоянии обработки и соответствующем решении", – рассказали в Минсоцполитики.
Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не смогут получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.
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