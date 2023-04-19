Для некоторых украинцев изменили правила получения пенсий: подробности

Украинские пенсионеры, временно проживающие за границей, могут получать выплаты путем международного перевода. Сделать это можно с помощью "Укрпочты".

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Об этом сообщили в Минреинтеграции. Там отметили: речь идет о возобновлении выплат для украинцев за границей, которые получали пенсию в наличкой.

"Теперь выплаты можно будет получать в отделении почты за границей – при наличии технической возможности в "Укрпочты" осуществлять перевод средств в страну пребывания. Указанная категория пенсионеров за границей сможет возобновить получение пенсии путем отправки заявления по почте в порядке, определенном Пенсионным фондом Украины", – говорится в сообщении.

Как оформить пенсию за границей

В то же время украинцы, которые достигли пенсионного возраста, проживая за границей, могут оформить пенсию дистанционно – с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно:

выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии";

ознакомиться с информацией, которая появится на экране;

перейти по ссылке "Вход".

Войти в личный кабинет можно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Если его нет – получить можно бесплатно и онлайн (инструкция здесь). После этого следует:

в разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии". Здесь нужно дать согласие на дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений об обработке Вашего заявления. Далее нажать "Продолжить" и выбрать тип пенсии;

ответить на вопросы анкеты для заполнения атрибутов обращения и дать согласие на передачу и обработку своих персональных данных;

прикрепить скан-копии необходимых документов.

"Для завершения всех операций заявление подписывается с помощью КЭП и отправляется в Пенсионный фонд нажатием кнопки "Подписать и отправить в ПФУ". По результатам обработки заявления Вы получите информацию о состоянии обработки и соответствующем решении", – рассказали в Минсоцполитики.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не смогут получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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