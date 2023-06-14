newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

До 5 тыс. евро: украинцам в Германии грозят большие штрафы за "безобидное" нарушение

Глеб Иванов
Личные финансы
1 минута
987
За что могут оштрафовать в Германии

В Германии запрещено кормить на улице диких голубей и других птиц и животных. За такое нарушение грозят серьезные штрафы, до 5000 евро (почти 200 тыс. грн).

Видео дня

Так, в Кельне штраф за кормление голубей составляет 1000 евро (около 40 тыс. грн), а в Гамбурге – как раз до 5000 евро, пишет OBOZREVATEL. За кормление водоплавающих птиц в Потсдаме, также взыскивается штраф в сумме до 1000 евро.

"Дешевле" всего кормежка голубей обойдется во Франкфурте на Майне – около 200 евро (почти 8000 грн). Даже если дать немного хлеба одной или двум птицам, придется заплатить 25-30 евро.

Важно понимать, что речь идет о кормлении голубей только в обозначенных запрещающими знаками местах. Впрочем, всегда есть риск не заметить такой знак, что не освобождает от ответственности.

Почему запрещают кормить голубей

  • Опасность для самих птиц

Большинство людей кормят голубей хлебом, который продукт крайне вреден для птиц. Хлеб разбухает в птичьих желудках, забирая влагу из организма. Также птица может просто подавиться.

  • Проблема помета

В местах, где прикармливают голубей, может скапливаться большое количество помета. Птичий помет сложно поддается удалению с памятников и других городских объектов. 

  • Контроль популяций

Огромные стаи голубей негативно сказываются на популяции других птиц. Более того, крошки от хлеба, предназначенного голубям, привлекают в город крыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, на родине украинцы могут получить многотысячные штрафы за сжигание сухой травы, мусора, листьев и другой растительности. В редких случаях они могут превысить 100 тыс. грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!