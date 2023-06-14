До 5 тыс. евро: украинцам в Германии грозят большие штрафы за "безобидное" нарушение
В Германии запрещено кормить на улице диких голубей и других птиц и животных. За такое нарушение грозят серьезные штрафы, до 5000 евро (почти 200 тыс. грн).
Так, в Кельне штраф за кормление голубей составляет 1000 евро (около 40 тыс. грн), а в Гамбурге – как раз до 5000 евро, пишет OBOZREVATEL. За кормление водоплавающих птиц в Потсдаме, также взыскивается штраф в сумме до 1000 евро.
"Дешевле" всего кормежка голубей обойдется во Франкфурте на Майне – около 200 евро (почти 8000 грн). Даже если дать немного хлеба одной или двум птицам, придется заплатить 25-30 евро.
Важно понимать, что речь идет о кормлении голубей только в обозначенных запрещающими знаками местах. Впрочем, всегда есть риск не заметить такой знак, что не освобождает от ответственности.
Почему запрещают кормить голубей
- Опасность для самих птиц
Большинство людей кормят голубей хлебом, который продукт крайне вреден для птиц. Хлеб разбухает в птичьих желудках, забирая влагу из организма. Также птица может просто подавиться.
- Проблема помета
В местах, где прикармливают голубей, может скапливаться большое количество помета. Птичий помет сложно поддается удалению с памятников и других городских объектов.
- Контроль популяций
Огромные стаи голубей негативно сказываются на популяции других птиц. Более того, крошки от хлеба, предназначенного голубям, привлекают в город крыс.
Как сообщал OBOZREVATEL, на родине украинцы могут получить многотысячные штрафы за сжигание сухой травы, мусора, листьев и другой растительности. В редких случаях они могут превысить 100 тыс. грн.
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