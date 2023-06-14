До 5 тыс. евро: украинцам в Германии грозят большие штрафы за "безобидное" нарушение

В Германии запрещено кормить на улице диких голубей и других птиц и животных. За такое нарушение грозят серьезные штрафы, до 5000 евро (почти 200 тыс. грн).

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Так, в Кельне штраф за кормление голубей составляет 1000 евро (около 40 тыс. грн), а в Гамбурге – как раз до 5000 евро, пишет OBOZREVATEL. За кормление водоплавающих птиц в Потсдаме, также взыскивается штраф в сумме до 1000 евро.

"Дешевле" всего кормежка голубей обойдется во Франкфурте на Майне – около 200 евро (почти 8000 грн). Даже если дать немного хлеба одной или двум птицам, придется заплатить 25-30 евро.

Важно понимать, что речь идет о кормлении голубей только в обозначенных запрещающими знаками местах. Впрочем, всегда есть риск не заметить такой знак, что не освобождает от ответственности.

Почему запрещают кормить голубей

Опасность для самих птиц

Большинство людей кормят голубей хлебом, который продукт крайне вреден для птиц. Хлеб разбухает в птичьих желудках, забирая влагу из организма. Также птица может просто подавиться.

Проблема помета

В местах, где прикармливают голубей, может скапливаться большое количество помета. Птичий помет сложно поддается удалению с памятников и других городских объектов.

Контроль популяций

Огромные стаи голубей негативно сказываются на популяции других птиц. Более того, крошки от хлеба, предназначенного голубям, привлекают в город крыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, на родине украинцы могут получить многотысячные штрафы за сжигание сухой травы, мусора, листьев и другой растительности. В редких случаях они могут превысить 100 тыс. грн.

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