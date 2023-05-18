До 82 тысяч гривен: Швейцария предлагает украинцам выплаты при выезде домой

Швейцарские власти решили поддержать украинских беженцев при их возвращении на Родину и компенсировать расходы на билеты, жилье и питание. Сумма выплат составляет от 250 (10 247 грн) до 2 000 франков (81 969 грн).

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О том, кто может претендовать и как получить деньги – читайте в материале OBOZREVATEL.

Получить финпомощь для возвращения домой могут только украинцы. которые имеют статус S. Сначала нужно отказаться от этого статуса.

Да, нужно заполнить специальное заявление, подписав и отправив его по адресу Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern.

Миграционная служба Швейцарии оценивает индивидуальную ситуацию и сама определяет размер пособия. В среднем государство выплачивает около 500 швейцарских франков (20 488 грн) для взрослого и 250 франков (10 247) для ребенка, но не более 2 000 франков (81 969 грн) для семьи.

Как получить выплаты от властей Швейцарии?

Украинцам следует обратиться в Миграционную службу Швейцарии (SEM). Работники расскажут, что делать и предоставят предусмотренные законодательством услуги.

Также можно пойти в консультационные пункты возвращения, где могут помочь организовать выезд. Кроме того, информацию можно получить по телефонам: +41796813087 и +41432595295; написав письмо на почту [email protected]; личный визит в заведение по адресу: Schaffhauserstrasse 78, Rückkehrberatung, 8090 Zürich.

OBOZREVATEL сообщал, что украинцы, эвакуированные с деоккупированных территорий, могут получить помощь от государства. Взрослым выплачивается 2 тыс. грн., а на детей и людей с инвалидностью предусмотрено 3 тыс. грн.

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