До конца программы финпомощи – 2 дня: как украинцам во время войны получить 40 тыс. грн

Украинцы могут воспользоваться возможностью получить помощь в размере 40 тыс. грн от Датского совета по делам беженцев. Претендовать на помощь могут пострадавшие от войны жители Иванковской общины (Киевская область).

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О том, как получить деньги – рассказывает OBOZREVATEL.

Прием заявок продлится еще два дня – до 10 мая. Датский совет по правам беженцев запустил программу поддержки семей общины. Для получения помощи необходимо подать заявку на сайте организации до 10 мая и подробно описать свою бизнес-идею.

Заявки будут рассмотрены от ВПЛ (внутри перемещенных лиц), проживающих в Иванковской общине, а также граждан, официально зарегистрированных здесь. Подать документы можно на сайте по ссылке.

Сумма пособия для украинцев будет разной для всех: на выплату в размере до 40 тыс. грн могут претендовать физические лица. При этом на большую сумму смогут претендовать официально зарегистрированные ФЛП (физическое лицо – предприниматель).

Приоритет в финпомощи предоставляется тем гражданам, источник дохода которых разрушили или повредили (речь идет о хозяйственных помещениях, технике и др.). Если украинец планирует получить средства для создания нового бизнеса, нужно предоставить конкретный бизнес-план со всеми статьями расходов.

OBOZREVATEL писал ранее, что украинцы могут получить пособие в размере 6600 грн от французской гуманитарной организации ACTED. На денежную помощь претендуют обитатели 8 областей.

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