Двухэтажный дом рядом с Карпатами продают за $7,7 тысячи: как выглядит дешевое жилье

Во Львовской области в городе Стрый можно купить двухэтажный дом за $7,7 тыс. Недвижимость находится недалеко от Карпат и курортного города Моршин.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Дом находится всего в 5 км от курортного Моршина. Отсюда также есть маршруты в Карпаты.

"Рыбалка на современной форель-ферме, кафе, в котором можно пообедать, или заказать еду с собой.-общая площадь около 50 квадратов. На первом этаже 1 комната, кухня и прихожая. Просторный коридор, есть свет", – говорится в объявлении.

В доме есть индивидуальное отопление, деревянные окна на две стороны. Из недостатков: в доме нет водоснабжения. Недалеко находится лес. Санузел также находится во дворе.

"Документы готовы. Вариант для своего уютного уголка для отдыха или проживания", – говорится в объявлении. Дом с водоснабжением и современным ремонтом в Карпатах может стоить более 10 тыс. долларов.

Самая дешевая недвижимость в Украине находится в населенных пунктах, которые находятся вблизи зоны активных боевых действий. В маленьком селе квартиру или дом можно купить за 20 тыс. грн. Однако до ближайшего крупного населенного пункта придется добираться в течение часа.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине спрос на квартиры все еще находится на низком уровне. Украинцы не спешат вкладывать деньги в недвижимость до окончания войны.

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