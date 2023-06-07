Египет отказался принимать наличные у туристов: что известно о новых правилах

Главные туристические объекты Египта отказываются принимать наличные. Билеты на многие экскурсии теперь можно купить только с помощью банковской карты, а в ближайшее время наличную оплату запретят все туробъекты.

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Об этом предупредило министерство туризма Египта. С июня наличные уже перестали принимать:

на пирамидах Гизы;

в Египетском музее в Тахрире;

в Цитадели Салах ад-Дин;

Нубийском музее;

неоконченном обелиске и храмах в Асуане;

на всех объектах в Асковане.

"Наличный расчет за билеты в эти музеи и археологические места прекращен. Расчет будет полностью безналичным", – заявили в ведомстве.

Платить наличными разрешается только школьным экскурсиям, и то временно. Вскоре завершится запуск электронного портала, который позволит школам заранее бронировать школьные поездки и оплачивать их также банковскими картами.

Такое решение в министерстве объяснили цифровой трансформацией туристической отрасли. Эксперимент по оплате билетов исключительно картами проходил с февраля в храмах Асуаны.

Тесты показали хороший результат, и все туристические объекты в Асуане городе перешли на платежи банковскими картами. Теперь практику внедряют во всех регионах Египта.

Переход очередной группы туристических объектов страны на безналичный расчет ожидается уже к середине июня. "Платежная система со всеми типами банковских карт будет постепенно внедряться как единственная для приобретения билетов на посещение всех остальных музеев и археологических объектов стран", – отметили в египетском минтуризма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская туристка пожаловалась на грубое отношение в египетском отеле. По словам гражданки РФ, в Хургаде россиян называют бедными и шлют подальше.

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