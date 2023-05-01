Экс-премьеру выставили счет на 15 тыс. долларов за тапочки, халаты и еду: детали скандала в Британии

Кабмин Великобритании выставил экс-премьеру королевства Лиз Трасс счета на 15 тыс. долларов за разнообразные вещи, которые исчезли из загородной резиденции Чивнинг-хаус, когда она была еще министром иностранных дел. Трасс же пытается некоторые счета оспорить.

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Об этом сообщает The Guardian. Отмечается, что речь идет о:

тапочки;

банных халатах;

продуктах питания;

напитках.

Британский Кабмин, подчеркивается, выставил счета Трасс за случаи, которые они посчитали политическими, а не официальными. "По словам источника, Трасс проводила в Чивнинг со своим ближайшим окружением встречи, которые часто превращались в вечеринки".

В то же время представитель Трасс заявил, что она "всегда оплачивала расходы своих личных гостей в Чивнинг". А оплата ею расходов на чиновников, по его словам, "была бы неуместной, поскольку это было бы нарушением кодекса государственной службы для государственных служащих".

В Британии хотят создать "экономический Рамштайн"

Тем временем в парламенте Великобритании предложили создать т. н. "экономический Рамштайн" против России. По словам члена парламента Алисии Кернс, необходимость такого формата возникла по причине того, что Западу не удалось "адекватно финансово задушить военную машину Путина".

"Очень подробная информация еще больше подтверждает необходимость "экономического Рамштайна" для тех, кто борется за свободу Украины. Очевидно, что мы не смогли адекватно финансово задушить военную машину Путина, а потому должны лишить его возможности финансировать атаки на гражданское население. Мы можем сделать это, только если правительства начнут координировать экономические и военные действия", – написала Кернс у себя в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Великобритания ввела новые санкции против россиян из-за нарушений прав человека. Ограничения введены в отношении агентов ФСБ и российских следователей за арест британо-российского гражданина Владимира Кара-Мурзы.

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